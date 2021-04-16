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東森自然美今年拚百店 釋出500職缺

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

東森國際（2614）轉投資自然美今年目標將展店到100間，隨著事業體擴大，預計今年將招聘500位以上的美容師，將透過與校園招募、補習班及職訓就業中心等各管道合作，吸引更多優秀人才投入自然美。

東森新零售總經理紀坤傑表示，東森自然美堅持提供顧客頂級體驗，已將所屬的直營店升級為美甲、美睫、美髮、美容的全方位複合店，此外，人才的培育是東森自然美今年重點項目之一，首先是產學合作「前進校園人才招募計畫」，東森自然美自2018年便開始與職業專科學校合作，除了提供學生實習機會，也捐贈學美容材料用品給學生技術練習。而今年更在樹人家商、弘光科大、台南應用科大等8所學校進行多場校園招募，錄取超過60名畢業生，錄取率59%，希望透過產學合作，讓更多學有美容專才的學生，畢業就等於就業，順利接軌職場，增加畢業生就業率。

東森自然美直營店業務總監何曉琪表示，東森自然美重視人才培育，與學校的建教合作與一般外界不同，提供實習機會並非把學生當成工讀生，而是把學生當成正職員工來培訓，學生通過五週培訓，就能進入直營店，經店長考核通過，就等於是專職的美容師，希望讓學生畢業等於就業，如此一來，也能補足美容產業人才的缺乏，對企業、學校及學生是三贏的做法。

科大

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