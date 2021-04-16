跨國藥廠賽諾菲宣布 成立非營利事業部

「我們可以做更多！」賽諾菲為深化實踐企業社會責任，善用其在醫藥產業的領導地位，改變世界，賽諾菲執行長Paul Hudson正式宣布，將成立非營利事業部- 賽諾菲全球醫療志業（Sanofi Global Health），對全球最貧窮的40個國家提供三十項必須藥品。並且每年資助千名罕病病人，以及投入兒童癌症、小兒麻痺、昏睡病之創新研究。賽諾菲全球醫療志業專注四大方向：提升藥品可近性，對弱勢族群的支持，環境保護，多元包容的工作環境，讓未來更健康美好。

Paul Hudson 表示，這場全球的流行傳染病迫使我們重新思考生活中幾乎所有層面事物，包含生活方式和工作型態，以及我們如何與社區和地球共存。即便充滿挑戰，但對賽諾菲來說，這讓我們比任何其他時候都更接近我們的目標。面對危機與挑戰，更促使我們了對企業社會責任策略的抱負，希望以賽諾菲的使命與願景，幫助人們改變生活和實現更美好的未來。賽諾菲深信，可以做的更多。

透過廣泛多元的藥品及全球布局優勢，賽諾菲全球醫療志業（Sanofi Global Health），將專為全球40個最極端貧窮國家，提供高達30種涵蓋不同治療領域的藥品，包含心血管疾病、糖尿病、結核病、瘧疾和癌症，也同時為當地醫護提供培訓資源。此外，賽諾菲更承諾每年捐贈10萬瓶所需藥品給予1000名未獲治療的罕病病人，延續從過去30年以來賽諾菲為罕見疾病患者的不懈努力，為更多罕病生命點亮希望。

在中低收入國家，兒童死於小兒癌症的機率是高收入國家兒童的四倍。賽諾菲也將投入小兒癌症治療領域並研發創新藥品，降低兒童因癌症不幸被奪走生命的死亡率。尤其針對小兒麻痺以及昏睡病治療領域，賽諾菲訂立目標，將前與世界衛生組織共同努力，誓言在2030年前，消除這些容易被忽視，卻為全球10億多人口帶來痛苦與殘疾的疾病。過去40年來，賽諾菲已為全球供應數十億支小兒麻痺疫苗，包含已捐贈數億支疫苗來幫助全球全面消除小兒麻痺。

在環境保護方面，賽諾菲目標為在2030年前將溫室氣體排放量減少55%。預計在2025年前使所有新產品均符合永續設計，在2027年全面替換疫苗的塑料包裝，以及2030年前，賽諾菲所有工廠將100%使用可再生電力， 所有業務車隊均達到碳中和目標。身為跨國製藥公司，從領導團隊到員工，所有的工作都將以服務病患所需為中心。賽諾菲更致力使員工均享有公平機會擔任公司內所有職務，從而確保並促進整個公司的多元和包容。