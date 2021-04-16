特貿三招商、捷運黃線明年動工 亞灣區房市又熱了

亞洲新灣區利多不斷，除了特貿三重啟招商，中華電信等31間大廠進駐5G AIoT創新園區，高雄市長陳其邁近日也表示捷運黃線最快明年動工，業者表示，交通建設助攻周邊房市，豪宅新案「定潮」，「和陸寓邸」、「遠雄THE ONE」都有不錯成交表現。

近年中央、地方聯袂投資亞灣區，除了5大公共建設，總統蔡英文也宣布砸110億元打造「5G AIoT創新園區」，吸引中華電信、微軟、愛普生、中光電等31家國內外大廠進駐。

此外，位居園區核心的「特貿三」也在3月底重啟招商，總開發面積廣達16萬坪，目前已超過30家壽險金控、百貨、影城、地產等潛在投資者參與，預估投資金額上看350億元。

在亞灣區利多爆棚之際，陳其邁12日施政報告提出，捷運黃線是高雄路網重要工程，將加速力拚明年動工。

住商不動產亞洲新灣區加盟店經理江炳賞表示，捷運黃線沿線串聯亞灣區、四維行政中心、高應大及澄清湖地區，可銜接鳥松棒球場、長庚醫院等，預估未來運量可與紅線並列，助攻亞灣區發展再掀高潮。

江炳賞分析，自去年5大建設話題推動，亞灣區購屋買氣不斷升溫，和陸寓邸、遠雄THE ONE近期都傳出銷售佳績。今年進場的國城建設百億大案「定潮」，則站上5字頭。

業者表示，「定潮」延請新加坡SCDA 事務所、安縵集團御用設計師JAYA聯手打造，為高雄首見全由國際團隊設計個案，獨有規劃吸引上市櫃公司、傳產自營商入主，產品主力100-300坪、每坪開價50-70萬元，日前傳出有買家豪擲2億元一口氣買兩戶。

除了國際級豪宅，隨著星級飯店陸續進駐亞灣區，飯店式豪宅也成熱門標的，大陸建設攜手日本大和房屋推出的「和陸寓邸」，引進全台首間大倉日航酒店，提供未來住戶高品質軟服務及飯店公設，現場指出，過去高雄未有這樣的國際卡司，也有不少客戶入手合併戶。

「遠雄THE ONE」結合洲際飯店掀起高度討論，住宅部分規劃116-183坪大坪數產品、每坪開價50-70萬元，全案共239戶、截至目前已累積129筆實登資料，去年揭露30筆交易，買氣火熱。