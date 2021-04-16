全球陸續施打疫苗 卡達航空今年夏季航點擬增至140多個

卡達航空表示，2021年夏季航班出遊高峰期間每週營運1,200多個航班，飛往全球140多個目的地。卡達航空於疫情期間始終保持穩定的航班運行，在不斷恢復全球航線網絡的同時憑藉其在安全、創新和客戶體驗方面的好評，穩居國際領先航空公司的地位。

與此同時，卡達航空亦不斷獲頒國際殊榮。在國際航空運輸評級機構 Skytrax 於2020年12月展開的全球航空公司防疫安全評級中，卡達航空獲得五星級航空公司評級。卡達航空的樞紐機場——杜哈哈馬國際機場亦摘獲五星，成為中東乃至亞洲首家獲 Skytrax 評為防疫安全五星評級的機場。

卡達航空集團行政總裁 Akbar Al Baker 表示，我們很榮幸能夠引領全球航空業的復甦，並且在衛生安全方面執行最嚴格的標準。在航空業有史以來最具挑戰的時期，我們仍致力於透過技術和服務創新為乘客帶來更便捷、安心的體驗，協助恢復乘客對搭機出遊的信心。即使在疫情最嚴峻的時候，我們亦從未停止航班營運，這有賴於我們在疫情間累積的豐富經驗和低油耗的現代化機隊，我們穩定且可持續的航線網絡贏得了乘客、旅遊業夥伴和企業客戶的廣泛信任。

Akbar Al Baker說，我們將繼續保持全球最龐大的航線網絡，其中包括近期開通的七條全新航線，以滿足乘客和貨運客戶的需求。隨著全球相繼開展新冠疫苗接種，我們期待今年各國的入境政策會逐漸放寬，並歡迎我們數以百萬計的乘客再度啟程，乘搭我們的航班飛往世界各地。

此外，卡達航空貨運在維持航線網絡的穩定營運方面亦發揮了至關重要的作用。自疫情爆發以來，卡航貨運幫助運送逾50萬噸醫療物資，並向20多個國家運送 150多萬劑新冠疫苗。卡航貨運將繼續專注於為客戶業務和全球貿易提供貨運支持，同時致力於滿足受疫情影響的各個地區的貨運需求。

卡達航空持續擴大航線網絡，提供了全球最多的國際航班。截至2021年盛夏，卡達航空計劃將航線網絡增加至140個目的地，其中非洲23個、美洲14個、亞太地區43個、歐洲43個、中東地區19個。屆時，卡達航空將以高效規劃的航班時刻表為基礎，為眾多目的地城市提供每日航班或更頻密的航班。