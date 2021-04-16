全中運17日開跑 劍湖山世界推選手教練優惠活動

眾所矚目的110年全國中等學校運動會，將於4月17日至22日在雲林縣隆重登場，來自全國各地選手、教練以及嘉賓們，除了出示全中運相關證件，遊劍湖山世界即享299元優惠。

另，劍湖山世界再加碼推出金牌選手，於今年4月16日至4月30日暢遊劍湖山世界，購票出示金牌只要1元，陪同共遊者也可以享有購買299元優惠票，更多相關內容，請洽劍湖山世界官網。

4月16日至4月30日止，劍湖山加碼挺全中運，憑全中運相關證件或姓名中有「全 」「中」「運」同音異字，加碼優惠如下：

一、金牌選手憑金牌購票，獨享門票優惠價1元。

二、憑全中運相關證件購票，門票優惠299元。

三、姓名中有「全 」「中」「運」同音異字者，憑相關證件，門票優惠299元。

四、憑相關證件到劍湖山世界的海盜餐廳、KU COFFEE等用餐，即享8折優惠。

除此之外，詢問度很高的壽星優惠持續優惠中，當月壽星299元，當日壽星也只要1元，相關優惠詳見劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界為特優等遊樂園，響應全中運，也準備了很多好玩、好吃、好買的各式商品，來因應全國中等學校運動會各方好手齊聚雲林，到劍湖山世界體驗驚險刺激的三飛設施-飛天潛艇G5、擎天飛梭、衝瘋飛車、搭乘全台海拔最高的摩天輪外，一定要在幸福摩天輪前，跟目前最火紅的冰鎮滷味屋「魯味阿北」尬舞吃滷味。離園前，一定要到KU COFFEE品嘗古坑道地的台灣咖啡、以古坑鳳梨入菜的手工特色PIZZA，最後一定要帶著榮獲2019雲林良品伴手禮「KU COFFEE掛耳式濾泡咖啡」、2020雲林良品金讚獎「啡黃酥」等劍湖山世界限定的伴手禮，與親朋好友分享。

今年全中運活動規劃的非常完善，吃喝玩樂行等相關資訊，均已為全國各地的選手規劃於官方網站、其中於4月17日至4月22日，備有四條接駁專線，便於選手可輕鬆前往比賽場域，或著在比賽之餘，可以搭著接駁車順遊到雲林知名觀光景點，也包含搭乘D線接駁車，可抵達劍湖山世界遊玩，相關訊息可參考110年全國中等學校運動會官網。

劍湖山世界經理張華紋提醒，配合防疫措施，請遊客配合入園實聯制、佩戴口罩、入口處量測體溫等防疫規定。