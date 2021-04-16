離岸風電深耕在地 沃旭「永續生活節」世界地球日登場

4月22日「世界地球日」就在下周，丹麥離岸風電開發商沃旭能源將舉辦首屆「彰化風起 沃旭永續生活節」活動，不僅有結合線上與實體離岸風電展覽、永續走讀之旅及「聽沃旭講看覓」地方交流會、彰化家扶中心 Love Your Home 童書共讀等精彩活動外，4月22日至4月30日於鹿港龍山寺的展覽，還特別打造大型地球裝置藝術，歡迎民眾前來觀展打卡，完成指定活動還可獲得限量免費咖啡，現場並義賣可愛地球造型冰淇淋，要讓更多彰化及台灣民眾認識永續生活、更了解大彰化離岸風埸。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭的企業願景是創造一個完全以綠能運作的世界。2016年沃旭能源在台灣設立亞太總部，2018年彰化辦公室揭幕成立，一路以來致力和在地夥伴攜手合作建造世界級的大彰化離岸風場，為民眾提供乾淨能源，同時在風場長達25年生命週期間為彰化創造更多價值。

汪欣潔特別強調，尤其希望這次的「沃旭永續生活節」能讓地方鄉親了解大彰化離岸風場為彰化帶來的機會，包括促進地方經濟發展、創造優質工作讓彰化子弟返鄉就業，透過本地人員運輸船合約提供機會讓彰化漁民參與離岸風電等，沃旭能源正與彰化一步一腳印攜手實現永續繁榮未來。

此外，沃旭能源也攜手彰化家扶中心於明（17）日舉辦 Love Your Home 親子繪本共讀活動，邀請身為鹿港女兒的藝人米可白（前葡萄姊姊），為彰化家扶中心50位家長及兒童讀繪本說故事，透過沃旭能源引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，引導孩子們認識氣候變化，啟蒙環境保護意識，讓環境教育向下扎根。

而「彰化風起 沃旭永續生活節」實體展覽則將於4月22日至30日於鹿港龍山寺展開，包括大彰化離岸風場相關圖文影音資料，還有離岸風場VR虛擬實境體驗，可讓民眾一窺遠岸風場樣貌，了解台灣首座大規模風場的組成。

另，還有「沃旭與十個彰化人的故事」讓民眾了解離岸風電逐步在彰化落地的具體成果，看看大彰化離岸風場創造的全新機會和價值，包括協助地方學子參與綠能發展，協助傳統產業轉型跨入離岸風電等，為彰化產業及人才發展注入全新活力。

鹿港龍山寺廣場展覽現場還有沃旭特別打造的直徑2.5公尺大型地球裝置藝術，還有相當特別的「可以吃的地球」，這是由彰化在地商家提供的可愛造型冰淇淋，超萌的圓球外表搭配藍綠色完美還原地球外觀，在炎熱天氣中慢慢融化的冰淇淋就像是氣候變遷下的地球，每日限定且每人限定購買一球，代表「地球只有一個」，沃旭能源希望透過有趣方式推廣保護自然環境的理念。

此外，展覽現場還有限量提供的現煮咖啡，民眾觀展後只要按指定步驟完成臉書貼文並且追蹤沃旭能源全新的Instagram帳號就能免費獲得，也可以現場購買，沃旭能源也會將所有永續生活節期間義賣咖啡及冰淇淋所得捐贈給彰化環保聯盟，持續支持地方環境保護行動。

同時，為了讓在地鄉親更加認識鹿港的過去與未來，沃旭能源與國立鹿港高級中學古蹟解說團合作，分別於4月24日及25日舉辦「彰化風起」永續走讀之旅，將帶領民眾深入鹿港小鎮認識彰化的歷史風華，探尋知名九曲巷以及彰化如何躍身為台灣離岸風電重鎮之間的關聯。