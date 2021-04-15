台中市單元二唯一萬坪公園落成 為區域房市帶來大利多

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
黎新公園落成啟用，讓有「綠豪宅聚落」之稱的單元二重劃區綠上加綠。記者宋健生／攝影
黎新公園落成啟用，讓有「綠豪宅聚落」之稱的單元二重劃區綠上加綠。記者宋健生／攝影

有「綠豪宅聚落」之稱的單元二重劃區將綠上加綠！區內唯一萬坪親水公園日前落成啟用，為單元二公益路周邊房市再添機能，而第2季將登場的精銳建設新案位在公園第一排，成為今年豪宅新案中唯一的「萬坪公園豪宅」。

「台中美樂地計畫」是近年市府重要施政計畫，推動2年來，台中市民的人均綠地比躍升全國第二位，打造共融、全齡、陽光的休閒環境，讓市民很有感。

位在單元二公益路上的黎新公園，經過市府整合周邊閒置空間、擴建、優化後，整體園區面積超過1.5萬坪，成為單元二面積最大的公園，也是南屯區內除了文心森林公園、豐樂公園之外，第三大都會型萬坪公園。

世界衛生組織提出32項「健康城市指標」，用以衡量一個城市對於居民的健康重視程度，其中有關公園綠地的建議為：都市中每人在15分鐘徒步範圍內，應至少享有9平方公尺公園綠地。因此居住在大面積公園綠地旁，正是符合國際居住趨勢。

而台中市在推動美樂地計畫之後，人均綠地面積大幅提升至9.56平方公尺，市府更以每年改善50座公園為目標，預計增加7.8萬平方公尺綠化面積，朝六都中綠地面積之冠前進。

南屯黎新公園跳脫傳統，以「水、綠、動」三主題設計，串聯水域、滯洪池、水資源中心、綠地與圖書館，整合為藍、綠帶休憩空間，不只提供民眾休閒場域，也期望成為都市中的生態基地。

整座園區包含了環狀水岸步道、樹林體健區、十二感官遊樂區、休閒綠地、生態小島、水質淨化教育園區等多樣豐富的設施。

園區內還包括一座台中市立圖書館李科永紀念圖書分館，建築設計參考日本九州最美的「武雄圖書館」，綠建築與周邊公園綠意相融合，成為市民假日休閒的最佳去處。

而集結了數家米其林餐飲名店的單元二公益路，加上萬坪公園、圖書館的進駐，生活機能更如虎添翼。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析指出，歷年來名列台中十大豪宅的建案中，有六成以上都是擁有大型綠地視野，意味著景觀因素是豪宅價格的強力支撐，其保值、增值性均已受到市場普遍認可。

精銳建設新案位於龍富路近公益路口，緊鄰黎新公園第一排，為單元二內最精華地段，精銳建設早於2009年即整合面積逾1,600坪的全街廓大基地，堪稱單元二最精華的壓軸大案。總銷金額達50億元，住家產品規劃50至120坪。

黎新公園經過市府整合周邊閒置空間、擴建、優化後，園區面積超過1.5萬坪。記者宋健生／攝影
黎新公園經過市府整合周邊閒置空間、擴建、優化後，園區面積超過1.5萬坪。記者宋健生／攝影
精銳建設新案位在公園第一排，成為今年豪宅新案中唯一的「萬坪公園豪宅」。記者宋健生/攝影
精銳建設新案位在公園第一排，成為今年豪宅新案中唯一的「萬坪公園豪宅」。記者宋健生/攝影

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