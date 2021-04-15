台中市觀光旅館同業公會 打造世界餐桌名廚高峰會

台中市觀光旅館公會邀請奧地利名廚Mr. Klemens Schraml，今（15）日在台中福華大飯店舉辦「世界餐桌名廚高峰會」，與各觀光旅館飯店成員近20位主廚進行廚藝交流，希望藉此機會提升台中市飯店餐飲的能見度，及促進國際之間的交流。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏，此次透過奧地利駐台代表Roland Rudorfer，力邀奧地利名廚Mr. Klemens Schraml，台中福華大飯店紐約廚藝總監、同時也是紐約時代雜誌評比前10大主廚William Shen，以及六面世界藝術烘焙廚藝金牌的裴志偉到台中。

廖國宏指出，號召會員共襄盛舉，主要希望藉由跨國的廚藝交流，提升觀光飯店餐飲的能見度，並且讓各成員飯店的主廚發揮所長領域，結合Mr. Klemens Schraml主張天然、不浪費的料理理念，活用台中在地豐饒的農特產與在地食材，打造出極具台灣元素的創意料理。

由台中福華大飯店紐約廚藝總監William Shen與米其林主廚Klemens Schraml聯手，將台中水果、農特產、在地釀造葡萄酒及康普茶等特色食材融合奧地利的西式作法，演繹完美世界級跨國星級菜餚。

除了兩場廚藝交流外，各飯店也將所交流的創意，盡情發揮在自身的廚藝空間中，延續台中市美食城市的美名。

今天登場的「世界餐桌名廚高峰會」，包括市府觀光旅遊局長韓育琪、美食評論家胡天蘭等人都受邀見證。

公會會員飯店主廚群有台中福華大飯店WILLIAM SHEN廚藝總監、裕元花園酒店行政總主廚康志偉、清新溫泉飯店行政總主廚李駿鑫、台中全國大飯店行政總主廚李坤昌、台中金典酒店牛排館主廚張國樑、長榮桂冠酒店點心坊張志宏主廚、台中港酒店副主廚陳永欽。

以及永豐棧酒店資深副主廚陳明宏、日月千禧酒店行政總主廚徐文斌、日光溫泉飯店行政主廚徐梁樟、福容麗寶樂園餐飲部主廚李啟天等。他們都異口同聲表示，十分樂見藉由此跨國的交流，讓喜愛的餐桌如畫布般，用跨國際的交流盡情展現。

此次世界餐桌名廚高峰會活動，也邀請到傢式國際、奧地利TEAM7、月眉樹生酒莊、霧峰農會黑翅鳶米、小紅帽咖啡、山德力、味榮味噌、綠豐生技、御鼎興醬油、義世代名品國際、上經緯系統科技、Hering Berlin、DIDA乳酪等多家台中在地知名業者共襄盛舉。

奧地利名廚Mr. Klemens Schraml表示，這次非常高興能來到台中，這期間也去了台中許多地方探索在地食材，激發了他很多靈感和想法，他也會將這樣的想法和靈感帶回奧地利，宣傳台中的美好事物。