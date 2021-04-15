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「2021商業車博覽會」台中盛大登場 各家車商精銳盡出

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
FUSO與日本國士館大學合作開發的救援車，首次登台亮相。圖／記者宋健生攝影
FUSO與日本國士館大學合作開發的救援車，首次登台亮相。圖／記者宋健生攝影

台灣境內商業車界年度盛事「2021商業車博覽會」，今（15）日起至18日一連四天，在台中國際展覽館盛大登場。參展單位都是來自全球頂尖的商業車相關品牌，包括日本FUSO、ISUZU、韓國現代、法國林其林、德國福斯、賓士等。

主辦單位表示，「2021商業車博覽會」雖然只是第三屆，但是展場規模已經是第一屆的二倍，其中零配件耗品的品牌，也是倍數成長。

今天的開幕活動，由中華民國商用車技術發展協會理事長張玉穎與台中副市長黃國榮、交通局長葉昭甫等人主持，來自全國超過30個運輸相關公會代表也聯袂出席，氣氛熱鬧滾滾，首日即吸引大批參觀人潮。

張玉穎指出，台灣商業車界幾十年來都是以人際行銷為主要資訊管道，有鑑於國際商業車日新月異，以及台灣許多優良產品並沒有被充分了解，於是創辦了商業車博覽會，希望透過資訊的流通，讓廠商拿出最新產品，以刺激商業車界加速提升。

今年的商業車博覽會有不少亮點，包括台灣第一次有氫燃料商業車展出、台灣車展中第一次展出MIT自駕公車、強調智慧運輸的未來性、與車聯網科技緊密結合、倡導冷鏈物流的技術與後疫情時代的必須性。

另外，還有百大零配件強調科技新品、結合MIT技術結晶、與政府及學校合作推廣大車安全與人力培訓等。

其中，首次在台灣現身的燃料電池（Fuel cell）概念車Vision F-CELL，在東京車展全球首發後，海外現身的第一次就獻給台灣，這款全新研發的燃料電池車款，將讓運輸業者了解未來新能源車款的多元性。

國內商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT），今年卯足全勁將FUSO重量級明星產品一次亮相，其中包括於2019年東京車展大放光彩的eCANTER F-CELL氫燃料商用概念車，及與日本國士館大學合作開發的救援車等，都是首次登台亮相。

福斯商旅今年鎖定健康與樂齡生活兩大領域，分別帶來以T6.1 Caravelle IPC無障礙福祉車為基礎，融合露營套件，既可滿足無障礙樂齡生活，也能迎合露營休閒需要的「T6.1 Caravelle青銀共享車」。

此外，「新世代健康行動車」由福斯商旅、工研院、重安福祉科技、健康新體驗公司共同開發完成。

這是以Crafter為基礎所打造的車體，透過科技解決女性隱私與不便的問題，藉以提供HPV人類乳突病毒快篩服務，實踐智慧照護車輛的想像，用行動呵護女性健康。

而無人駕駛巴士是與台中市政府合作，希望可以讓運輸業了解目前台灣在這個領域的成果。

黃國榮表示，為了讓民眾了解市政府對於交通的前瞻思維與成效，及無人駕駛大客車對未來運輸業的影響，特別邀請豐榮客運及研發團隊鼎漢科技等配合此活動展出。

他說，未來希望商業車博覽會可以繼續在台中舉辦，讓更多國人了解市政府在交通建設上的積極作為與成果，並透過活動邀請更多國內外商業車界的朋友到台中來交流。

台灣車展中第一次展出MIT自駕公車。記者宋健生/攝影
台灣車展中第一次展出MIT自駕公車。記者宋健生/攝影
「2021商業車博覽會」在台中國際展覽館盛大登場。記者宋健生/攝影
「2021商業車博覽會」在台中國際展覽館盛大登場。記者宋健生/攝影

車展 福斯 日本

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