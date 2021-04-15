儒鴻柬國廠配合防疫停工兩周 產能不大影響有限

紡織股王儒鴻（1476）今天（15日）公告，配合柬埔寨政府因應新冠肺炎疫情發展，實施城鎮封鎖措施，儒鴻柬埔寨金邊廠從4月15日至28日將停工兩周。由於停工時間不長，且金邊廠占儒鴻總產能比重不高，預料影響有限，產能空缺可能先由越南等其他廠銜接。

儒鴻發言人羅仁傑表示，此次儒鴻柬埔寨廠配合當地政府停工兩周，但其中4月15日至18日本來就是柬埔寨的新年假期，因此實際影響的工作天數大約只有10天。

其次，目前儒鴻主要生產基地在越南和台灣，在柬埔寨只有在首都金邊的一個成衣廠，月產能大約50萬件，換算停工期間造成的成衣生產減少大約10多萬件，再對照儒鴻目前每月成衣出貨量大約1,200萬至1,300萬件，實際影響只占儒鴻整體成衣出貨比重的1%-2%。這部分空缺會先由越南等其他廠銜接．

此次柬埔寨廠暫時停工，對公司財務、業務不會造成重大影響，而公司也會密切觀察後續發展情形，必要時進行生產訂單調整。

據了解，柬埔寨因為先前有發生社區感染，柬國政府積極防堵，本周碰上柬埔寨的新年假期，為了減少人流造成疫情蔓延的風險，因此祭出封城等管制措施，後續則要觀察疫情的控制情況，以及封城措施是否會延續。

儒鴻今年營運動能強勁，公司剛公布3月營收31.11億元，較去年同期大幅成長63.5％，也比2月增加33.8%，創歷年同期新高。累積儒鴻今年第1季營收82.19億元，年增36.7%，從去年第4季的旺季高峰也僅下滑11.8%，整體表現淡季不淡。

儒鴻董事長洪鎮海先前樂觀預告，歐美解封後，客戶訂單回籠的速度超乎預期，需求非常強，目前儒鴻的接單能見度已經看到今年底，預估今年營收將呈現「高兩位數」成長，創新高幾乎已成定局。而且只要品牌沒有出現太大變故，直到2025年，預估儒鴻未來幾年營收將可逐年成長。