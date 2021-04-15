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後疫時代產業型態改變　南僑自辦烘焙展推烘焙餐飲化

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

後疫情時代，烘焙產業也出現變化，食品大廠南僑規劃將在4月21日至23日舉行烘焙夏季特展，先前提出的「烘焙餐飲化」的想法讓產業相當興奮，因此也會持續深耕，提出各種產品提案外，也會往「餐飲烘焙化」方向前進，讓烘焙品成為主食。

南僑會長陳飛龍表示，，現在超商、大賣場等通路都在賣烘焙品，但以傳統老店來說，不可能以大量生產的方式讓價格有競爭力，因此如何提升產品質感與價值就是關鍵議題。他更說，透過讓產品更時尚、更有質感，也要開設各種課程，教業者如何行銷、甚至拍攝影片，烘焙業者更有機會跨入電商通路。

由日本引進的米果，現在已經有各式各樣的形式呈現，除了各種口味外，嬰兒米果、老人米果等功能性產品也相當普遍，米果已經不只是米果，市場越來越大，也越來越挑戰，新產品壽命也存疑，關鍵在於技術與設備，但以傳統米果來說，陳飛龍仍樂觀看待市場前景。

目前南僑在泰國生產米果，也替世界知名大廠代工，陳飛龍表示，目前規劃，斥資泰銖13~15億元擴產二條全新米果生產線，在原有已經產能滿載的產線外，第二條嬰兒米果產線會在今年第三季稼動，第三條米果線則明年稼動。

至於南僑在大陸A股上市，預計募集人民幣10億元資金，目前已經通過主管機關的審核，預計在第二季有機會掛牌

南僑 陳飛龍

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