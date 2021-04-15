高雄、台南社宅監造今招標 總預算近1.8億元

國家住都中心力推社會住宅，於南台灣再釋利多，今（15）日釋出高雄、台南三塊基地工程監造服務採購案，各案招標預算皆逾5,000萬元，總預算近1.8億元，招標至5月13日截止。

國家住都中心表示，本次招標案件的基地有三案，分別位於台南市東區新都心段、高雄市左營區興隆段、高雄市鳳山區牛潮埔段，日前已完成統包工程的招標，今日再釋出監造（含耐震）技術服務採購案。

根據標案內容，高雄二案的開發規模較大，左營區興隆段預計興建856戶、本次釋出標案預算為6,844萬元；鳳山區牛潮埔段由二個基地組成，預計興建731戶，標案預算為5,961萬元。

至於台南東區新都心案，則是預計興建614戶，預算金額5,188萬元。合計三案共2,201戶，標案預算合計將近1.8億元

國家住都中心執行長黃景茂表示，這三案是由內政部營建署代辦工程管理，並由住都中心完成統包工程採購決標，未來技術服務廠商得標後，可直接銜接統包工程監造工作，加速推動工程進度。

黃景茂指出，此三案也是首批國家住都中心在南台灣直接興建、出租、管理的案件，皆預計於2025年完工。

黃景茂表示，目前內政部已於全台各地盤點基地，約有200多處基地適合興建社會住宅，並交由國家住都中心興辦，期望透過經驗豐富的民間廠商加入，以國家隊的模式，共同打造居住品質典範，讓社宅的興建及維護管理能再升級。