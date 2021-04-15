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格斯科技中壢工業區 今動土建廠擴產

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國內軟包鋰電池新兵格斯科技中壢新廠房地上7樓、地下1樓，面積近8000坪，預計產能達1GWh，預計明年初竣工、明年7月營運。圖／格斯科技提供
國內軟包鋰電池新兵格斯科技中壢新廠房地上7樓、地下1樓，面積近8000坪，預計產能達1GWh，預計明年初竣工、明年7月營運。圖／格斯科技提供

國內軟包鋰電池新兵格斯科技，加碼投資台灣，今日以含購地總投資額約40億元在桃園市中壢工業區舉辦中壢新廠房增建動土典禮，擴建廠房地上7樓、地下1樓，面積近8000坪，預計產能達1GWh，有望成為全台產能最大的軟包鋰電池廠，預計明年初竣工、明年7月營運。

格斯科技董事長張忠傑表示，格斯科技僅成立6年，擁有完整的研究開發團隊，公司主要產品為因應國內外儲能系統（ESS）及電動車（EV）市場需求的鈦酸鋰（LTO）電池芯體系及鎳鈷錳電池芯達。每年推出最新電池材料導入電池芯設計使用，提供高品質的產品。去年3月完成中壢廠購地，同年6月通過「中小企業加速投資行動方案」，成功獲得政府經濟部的方案協助。而今年3月受到日本大阪上市Kaneka公司青睞，從代工試作轉為指定長期代工與商務合作夥伴，同時也是早期加入鴻海MIH第一波的成員。

張忠傑提到，未來在日常的住、行、育、樂等各方面都即將邁向電動化的趨勢，從日常的電動工具、電動汽機車到軍事用的無人飛機、潛艦等都可看到對鋰電池（芯）的多樣運用。目前短期佈局利基市場的應用在無人搬運車（AGV）、自動調頻儲能系統（AFC）、高校高安全性UPS、軌道的剎車動能回收電池系統，以電芯到模組的產品形式，部分產品已經通過日本客戶的驗證，也與其他儲能及工業用車輛的用戶進行產品開發及驗證，相信在中壢新廠產能建設完成後將直接以高性價比的產品提供給工業客戶。

國內軟包鋰電池新兵格斯科技，加碼投資台灣，今日以含購地總投資額約40億元在桃園市中壢工業區舉辦中壢新廠房增建動土典禮。記者朱冠諭／攝影
國內軟包鋰電池新兵格斯科技，加碼投資台灣，今日以含購地總投資額約40億元在桃園市中壢工業區舉辦中壢新廠房增建動土典禮。記者朱冠諭／攝影

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