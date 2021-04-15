格斯科技中壢工業區 今動土建廠擴產

國內軟包鋰電池新兵格斯科技，加碼投資台灣，今日以含購地總投資額約40億元在桃園市中壢工業區舉辦中壢新廠房增建動土典禮，擴建廠房地上7樓、地下1樓，面積近8000坪，預計產能達1GWh，有望成為全台產能最大的軟包鋰電池廠，預計明年初竣工、明年7月營運。

格斯科技董事長張忠傑表示，格斯科技僅成立6年，擁有完整的研究開發團隊，公司主要產品為因應國內外儲能系統（ESS）及電動車（EV）市場需求的鈦酸鋰（LTO）電池芯體系及鎳鈷錳電池芯達。每年推出最新電池材料導入電池芯設計使用，提供高品質的產品。去年3月完成中壢廠購地，同年6月通過「中小企業加速投資行動方案」，成功獲得政府經濟部的方案協助。而今年3月受到日本大阪上市Kaneka公司青睞，從代工試作轉為指定長期代工與商務合作夥伴，同時也是早期加入鴻海MIH第一波的成員。