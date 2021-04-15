快訊

打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元董座邱純枝：股東支持不是用嘴巴喊

經濟日報 / 記者張義宮／台北即時報導
東元董事長邱純枝。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2021-04-15，數位典藏序號：20210415125408007】
東元董事長邱純枝。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2021-04-15，數位典藏序號：20210415125408007】

東元經營權父子之爭持續上演，13日黃茂雄之子黃育仁參加網紅館長的節目，爭取股東支持，對此東元董事長邱純枝表示，現在公司提出的名單是整合了東元、寶佳、華新三方的共識，名單都是各領域非常具有經驗的專才，對於爭取股東支持有信心。

邱純枝是東元老臣，也是東元董事提名之一，東元爆發父子經營權之爭後首度親上火線接受專訪，她強調要爭取經營權心態很重要，大家都要來合作，不是要來董事會打仗的，公司提名的董事比的是誰有經營大公司的經驗，不是比學歷，而且東元不是到處用嘴巴說誰支持我，從徵求作業就可以看出我們獲得很多支持。以下為專訪紀要：

問：這次雙方提名的董事名單似乎都很強？能說說你們的名單提名想法？

答：賣瓜的都說自己的瓜田，我們推薦的名單一定是符合我們需要的人才，我們在企業經營這麼多年，都知道轉型過程需要在專業人才做換血，但要知道東元是規模近500億元的大公司，必須要在既有事業穩定情況下去支持新事業，船才不會翻掉，我們這一次推的董事名單，有7席是新成員，這些人在經營管理、法律、會計等專業度都非常夠。

經營東元和經營小公司不一樣，經營比較小的組織架構和經驗都不同，我們董事名單都有大企業經驗，你看劉維琪董事，他推動高鐵的財改才有高鐵現在的成績，我們另外一位金控背景的董事具有豐富國際經營歷練，這些人在財務、法務、會計師等領域夠專業也懂經營，這不是在比學歷，我個人認為我們名單不遜色。

另外，這份名單是三方（東元、寶佳、華新）共同推薦，我覺得要爭取公司經營，心態很重要，大家是來合作，不是來董事會打仗的，我們選的人都是可以溝通協調。

問：黃育仁說東元現在一言堂，是這樣嗎？

答：我自己在公司在20多年，我們每年都會召開事業部的經營策略會議，我很少看到事業部提出來策略發展會被打槍，我們是Button Up，過去每年10月都會召開近200人的集團會議，董事會成員也會被邀請，大家是一起來決定未來各事業的方針、策略。

我參加過很多董事會，以前很多董事會還有會前會，會前講一講，開會不准講，東元沒有這樣，第一分鐘就開始錄音，如果自己選擇不發言，或是覺得意見不同就不發言然後再說我們是一言堂，不公平。

問：和寶佳最近有接觸嗎？

答：我只能說，三方公司共同推舉的方向沒有改變，大家有強烈的互信，這從徵求作業的成果就看的出來，我們不是到處用嘴巴說誰支持我們，我知道寶佳有一直被接觸，但他們（寶佳）沒有要轉向的意思。

問：黃育仁說東元面臨最大的機遇（電動車），但現在老化問題嚴重，速度不夠快？

答：東元發展電動車的策略形成大約在2015、2016年，他（黃育仁）也是創新發展委員會的成員，應該很清楚，我印象非常深刻，因為當時部分董事對電動車，尤其四輪車的需求預測沒有像市場這麼樂觀，深怕自駕會取代乘用車，所以我們鎖定三輪車、小貨卡等，從商用車切入。

像電動巴士、貨卡，我們的發展主軸是動力系統發展，後來做大量的OEM代工，把生產技術建立起來，去年發表台灣第一套的驅動器和馬達一體機，這是從工研院技轉出來的，還拿到台灣精品金質獎。

去年台灣政策發展有調整，千億資金用來發展電動巴士國產化，動力系統東元已經跟整車廠簽了長期合作。長期來看把我們想要把自已的驅動器、馬達和齒輪做三合一集成，這是因為車廠需求很大，所以我們入股捷能動力科技取得齒輪技術，希望補足我們的不足，加速進程，發展電動車配件要一步一步做，需要時間，不是我今天做出來明天車廠就用。

問：也有人有質疑東元旗下的菱光八年換了七個總經理，集團知情嗎？

答：確實菱光更換總經理的頻率非常高，但我不知道原因，不過我想黃育仁對於人才的選才也很慎重，我認為，擔任領導人要唯才適用，而且有才的人進來之後的人要留住，另外做事的方法一定要讓專業經理人有所發揮，要不然專業經理人不怕找不到工作，我們也是專業經理人，作為董事長要唯才適用，不能唯命是從。

東元董事長邱純枝。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2021-04-15，數位典藏序號：20210415125408538】
東元董事長邱純枝。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2021-04-15，數位典藏序號：20210415125408538】
東元董事長邱純枝。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2021-04-15，數位典藏序號：20210415125409116】
東元董事長邱純枝。記者曾學仁／攝影【作者：曾學仁，日期：2021-04-15，數位典藏序號：20210415125409116】

東元 電動車 經營權

延伸閱讀

黃育仁傳接觸寶佳 公開喊話股東

東元公司派徵委託書 總動員

東元改選 黃育仁接觸寶佳

東元邱純枝：全面改選董事現況樂觀 有主要股東相挺

相關新聞

東元董座邱純枝：股東支持不是用嘴巴喊

東元經營權父子之爭持續上演，13日黃茂雄之子黃育仁參加網紅館長的節目，爭取股東支持，對此東元董事長邱純枝表示，現在公司提...

打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

住展雜誌最新統計，北台灣2021年首季新成屋、預售屋平均成交價，北北桃竹與基隆全面走漲，其中基隆、新竹改寫歷史新高價，台...

奧迪靠新車 銷售年增六成

後疫情時代，奧迪新車大量到港，奧迪2020年23%的銷售增長，今年第1季度62%的銷售成長。從2020年開始引進了超過2...

格斯科技中壢工業區 今動土建廠擴產

國內軟包鋰電池新兵格斯科技，加碼投資台灣，今日以含購地總投資額約40億元在桃園市中壢工業區舉辦中壢新廠房增建動土典禮，擴...

慧洋-KY董座：航運大好沒那麼輕鬆過！貨櫃三雄營運大噴發 散裝跟著接棒？

「我這十幾年來從來沒有那麼輕鬆過。」3月30日，慧洋－KY董事長藍俊昇在法說會上的一句話，讓慧洋－KY隔日爆量大漲。投資人也才突然發現，航運股除了貨櫃三雄之外，散裝族群慧洋－KY、裕民等，股價都已默默從2月開始走揚，3月底甚至一舉超越去年高點。隨著全球經濟景氣逐步復甦驅動原物料需求，散裝公司的後市也備受市場期待。

KKday深耕數位旅遊 助攻合作夥伴轉型展成果

疫情催化觀光旅遊業數位步伐，KKday作為立足台灣、面向全球的深度旅遊電商平台，加速旅遊業數位轉型的行動已展現初步成果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。