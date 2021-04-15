東元董座邱純枝：股東支持不是用嘴巴喊

東元經營權父子之爭持續上演，13日黃茂雄之子黃育仁參加網紅館長的節目，爭取股東支持，對此東元董事長邱純枝表示，現在公司提出的名單是整合了東元、寶佳、華新三方的共識，名單都是各領域非常具有經驗的專才，對於爭取股東支持有信心。

邱純枝是東元老臣，也是東元董事提名之一，東元爆發父子經營權之爭後首度親上火線接受專訪，她強調要爭取經營權心態很重要，大家都要來合作，不是要來董事會打仗的，公司提名的董事比的是誰有經營大公司的經驗，不是比學歷，而且東元不是到處用嘴巴說誰支持我，從徵求作業就可以看出我們獲得很多支持。以下為專訪紀要：

問：這次雙方提名的董事名單似乎都很強？能說說你們的名單提名想法？

答：賣瓜的都說自己的瓜田，我們推薦的名單一定是符合我們需要的人才，我們在企業經營這麼多年，都知道轉型過程需要在專業人才做換血，但要知道東元是規模近500億元的大公司，必須要在既有事業穩定情況下去支持新事業，船才不會翻掉，我們這一次推的董事名單，有7席是新成員，這些人在經營管理、法律、會計等專業度都非常夠。

經營東元和經營小公司不一樣，經營比較小的組織架構和經驗都不同，我們董事名單都有大企業經驗，你看劉維琪董事，他推動高鐵的財改才有高鐵現在的成績，我們另外一位金控背景的董事具有豐富國際經營歷練，這些人在財務、法務、會計師等領域夠專業也懂經營，這不是在比學歷，我個人認為我們名單不遜色。

另外，這份名單是三方（東元、寶佳、華新）共同推薦，我覺得要爭取公司經營，心態很重要，大家是來合作，不是來董事會打仗的，我們選的人都是可以溝通協調。

問：黃育仁說東元現在一言堂，是這樣嗎？

答：我自己在公司在20多年，我們每年都會召開事業部的經營策略會議，我很少看到事業部提出來策略發展會被打槍，我們是Button Up，過去每年10月都會召開近200人的集團會議，董事會成員也會被邀請，大家是一起來決定未來各事業的方針、策略。

我參加過很多董事會，以前很多董事會還有會前會，會前講一講，開會不准講，東元沒有這樣，第一分鐘就開始錄音，如果自己選擇不發言，或是覺得意見不同就不發言然後再說我們是一言堂，不公平。

問：和寶佳最近有接觸嗎？

答：我只能說，三方公司共同推舉的方向沒有改變，大家有強烈的互信，這從徵求作業的成果就看的出來，我們不是到處用嘴巴說誰支持我們，我知道寶佳有一直被接觸，但他們（寶佳）沒有要轉向的意思。

問：黃育仁說東元面臨最大的機遇（電動車），但現在老化問題嚴重，速度不夠快？

答：東元發展電動車的策略形成大約在2015、2016年，他（黃育仁）也是創新發展委員會的成員，應該很清楚，我印象非常深刻，因為當時部分董事對電動車，尤其四輪車的需求預測沒有像市場這麼樂觀，深怕自駕會取代乘用車，所以我們鎖定三輪車、小貨卡等，從商用車切入。

像電動巴士、貨卡，我們的發展主軸是動力系統發展，後來做大量的OEM代工，把生產技術建立起來，去年發表台灣第一套的驅動器和馬達一體機，這是從工研院技轉出來的，還拿到台灣精品金質獎。

去年台灣政策發展有調整，千億資金用來發展電動巴士國產化，動力系統東元已經跟整車廠簽了長期合作。長期來看把我們想要把自已的驅動器、馬達和齒輪做三合一集成，這是因為車廠需求很大，所以我們入股捷能動力科技取得齒輪技術，希望補足我們的不足，加速進程，發展電動車配件要一步一步做，需要時間，不是我今天做出來明天車廠就用。

問：也有人有質疑東元旗下的菱光八年換了七個總經理，集團知情嗎？