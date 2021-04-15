東元布局智慧綠能等三大領域 三年要創造營收逾200億元

東元（1504）規劃布局智慧綠能、智慧城市及智慧製造等三大領域，目標三年創造營收逾200億元，又以電動車動力系統將扮演營收新來源主要角色。

東元今（15）日受邀證交所舉辦智慧製造主題式業績發表會，由發言人簡世雄代表出席。他指出，布局電動車產業，東元有短中長期的規劃，現有的馬達與驅動器二合一產品，已與多家電動車合作，在第2季後逐步實現。

實績方面，東元與電動巴士大廠華德動能合作，華德將採購二年500套電動巴士動力系統，首批30套馬達加驅動器動力模組，將在第2季交貨。簡世雄強調，東元加入鴻海的MIH聯盟，爭取電動車的全新商機。

日前東元投資新創電動車動力系統商捷能動力，攜手發展電動車動力高端技術並共同開拓市場商機；東元持有捷能動力25%股權，取得一席董事，這項合作可提升東元車用動力產品的範疇，加速進入市場。

簡世雄指出，規劃三年鎖定布局智慧綠能、智慧城市和智慧製造等三大領域，目標創造營收超過200億元，又以電動車動力系統商機最為可觀，現在尚在地步階段，今後的發展潛力龐大，扮演成為業績向上的最主要成長動能。

東元在智慧綠能包括發展太陽能電站和儲能業務，延伸至太陽能智慧診斷監控系統；爭取離岸風電陸上變電站統包工程及發展發電機代工業務；並擴大電動車動力系統的業務，單是台灣電動巴士替代的商機就高達千億元。

目前東元手中握有機電工程訂單超過百億元，洽商中訂單也十分可觀；受惠於台商回流和國內投資增加，東元智慧節能馬達產品及解決方案、建廠工程等，取得PCB、半導體、造紙業、機械及建材製造商的訂單，另外與逾百家台商接洽中，第2季之後均可為營收帶來助益。

去年東元營收458.23億元，年減4%；稅後純益38.1億元，年增8%，每股純益1.81元；法人預估，今年東元業績和淨利可望優於去年，將有年增一成的水準。