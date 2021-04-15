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打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

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打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。本報資料照
房市示意圖。本報資料照

住展雜誌最新統計，北台灣2021年首季新成屋、預售屋平均成交價，北北桃竹與基隆全面走漲，其中基隆、新竹改寫歷史新高價，台北、新北與桃園則創下反彈以來最高點，僅宜蘭一地房價下挫。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於營造成本與政策面上的改動導致推案成本增加，以及台灣經濟成長強勁帶動剛性需求持續出籠，新建案價格持續上揚。雖然政府頻頻出手抑制，但預期漲勢將會延續下去。

北台灣首季新建案房價漲勢最凌厲的地方，分別是新竹地區和台北市。新竹首季房價漲至每坪23.7萬元，季漲2.2％；若與去年同期相比，則漲約3.5％，且超越2015年高點，改寫歷史新高紀錄。

何世昌指出，新竹首季供給量偏低，且新案多位在蛋白區，蛋黃區段如竹北四大重劃區、竹市東區與北區等地供給偏低。由於蛋黃區供給過少，市場供不應求，新案價位持續墊高，蛋白區房價連帶被拉高，大致呈現全面上漲的格局。

台北市首季房價來到每坪90.2萬元，季漲1.8％、年漲約6％；睽違五年半之後，北市房價重返九字頭大關

何世昌分析，北市首季以南港、內湖、文山、北投等蛋白區房價漲幅最為明顯，其中南港、文山與北投呈現量價齊揚盛況。開賣的新案頻開天價，而內湖則是住宅新案供給嚴重短缺致使房價走高。文山則因高價案陸續開出，帶動房價走升。

另外，新北市第一環如新店、永和、板橋等地，不少新案價格已見到6字頭，與北市蛋白區價差縮小，買盤便回流到北市，成為蛋白區房價走升的動力。

房價 建案 重劃區

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