優你康董事改選八席全拿 夢幻經營團隊目標年底拚損平

隱形眼鏡廠優你康（4150）爆經營權之爭告一段落。日前董事改選，公司派八席全拿，即將組夢幻團隊、引進策略股東，並推半導體大廠穩懋董事長陳進財、中信金董事長顏文隆之子顏志光出任董事，而大聯大控股董事長黃偉祥則任顧問。

夢幻經營團隊名單中，不僅有半導體大廠穩懋董事長陳進財、大聯大控股董事長黃偉祥，以及中信金董事長顏文隆之子顏志光出任董事，更不乏有前漢翔董事長邢有光、國策顧問湯文萬等擔任獨董。

總經理林明政說，優你康歷經重整，新經營團隊正式確定後，也將挖角前嬌生業務前嬌生業務總監副總、前日本HOYA鏡片總經理張世馳共組行銷團隊，掌握公司優勢，深耕現有的OEM／ODM／OBM市場，並持續經營開發東南亞、日本、歐美及中國隱形眼鏡市場。

林明政表示，新團隊結構將為優你康注入活水，預估今年第2季將推出矽水膠新產品，目標第3季能將財務體質調整完成，可望年底損平，回到過去水準。

創立於1992年的隱形眼鏡廠優你康，因擁有「自動化檢測技術」和「矽水膠專利配方」，目前為全台灣擁有矽水膠隱型眼鏡一條龍生產的廠商，除以自有品牌「高視能」行銷，也幫全球前四大隱形眼鏡廠商酷柏（Cooper）代工。

雖然，優你康曾有幾次經營團隊變動，但新經營團隊自2020年7月接手後進行工廠整頓，彩片良率由去年6月前的75%，現今良率已達均值88%。

林明政指出，優你康預估未來搭配自動化製程月產可以來到每月800萬片。基本水膠（HEMA）低毛利率的產品可以提升至18-20%左右，至於矽水膠為一條龍生產，預估毛利率可達40%。

優你康除了著重在新產品的開發上，隨著新產品的上市規劃，也同步布局了各項專利技術；以及高端的未來產品，如近視控制的鏡片設計；以及未來化的產品「藥物釋放」的相關研究。

由於隱形眼鏡專利技術開發不易，具備上百億美元的市場規模加上高毛利，讓「毛三到四」的科技廠競相加入，而擁有自動化檢測技術和矽水膠專利配方的優你康，多年來遇人不淑始終未交出像樣的成績單，於是有眼光的投資人自然不會放過，此次，科技、金融圈聞人加入優你康經營團隊，宣告科技業轉投資隱形眼鏡產業趨勢更顯白熱化。