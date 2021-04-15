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聚陽Q1稅前賺8.26億元 年增41.4%

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

成衣大廠聚陽（1477）今天公布3月自結稅前盈餘3.53億元，較去年同期大幅成長65%，也比2月強彈68.9%，創下近半年獲利新高，淡季不淡。

累積聚陽今年第1季稅前盈餘8.26億元，年增率41.4%。在此之前，聚陽已公布第1季營收68.16億元，年增11.2%，達成「兩位數」成長目標，惟獲利成長仍遠高於營收成長。

聚陽董事長周理平日前已經預告，延續去年下半年的復甦動能，聚陽看今年營運展望是「歷年來最樂觀的一次」，聚陽目標今年產能要增加兩成到三成。法人看好聚陽今年營收可望隨擴產幅度同步增加。

至於獲利方面，今年以來包括上游加工絲、布料等各種原物料齊漲，對聚陽獲利造成不小壓力，周理平說，客人都理解，大家也都有共識，包括聚陽、客戶、供應商等三方面，都各自分擔一部分的原料上漲，聚陽希望藉此把成本上漲的影響減到最低。

二方面，聚陽因為目前產能供不應求，公司也持續優化產品組合，為今天公布獲利走升的主因。

為因應訂單成長需求，聚陽今年初剛完成現增計畫，籌得29.92億元的新銀彈，創下聚陽六年來首見的大型籌資動作。包括印尼2個廠、越南2個廠，以及柬埔寨原本廠房的擴建，聚陽今年有多項產能擴充計畫同步進行中，預計總產能將增加多達兩成至三成，公司營運有望跟隨擴廠腳步同步提升。

聚陽 營收

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