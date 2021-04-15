7-ELEVEN攜社企、社福團體 首創超商永續循環經濟

統一超（2912）旗下7-ELEVEN打破以往公益募款模式，首度由超商X社會企業X社福團體三方攜手打造「超商永續循環經濟」，將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材開發「永續商品」，透過預購販售，讓環保減塑和友善扶助弱勢的理念同時具體實踐。

7-ELEVEN把愛找回來今年以加減新生活計劃為主題，呼籲消費者和7-ELEVEN一同從日常生活做出友善環境行動，4月份將展開第二波全新跨界合作「加減新生活-福企好CHIC」活動。

近年環保意識逐漸崛起，7-ELEVEN持續發揮通路影響力展開一系列的綠色革命，日前領先零售業提出「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2023年使用占比低於20%、2028年低於10%、2050年100%無使用」，與此同時7-ELEVEN也思考更多減塑、循環經濟的積極作為，因此促成了7-ELEVEN把愛找回來公益募款與中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear的三方合作。

中華民國腦性麻痺協會卓碧金理事長表示，照顧腦麻兒需近乎全時悉心照料和陪伴且托育不易，使得多數腦麻家庭難以撐起經濟支柱，此次專案可提供腦麻兒家庭就業機會，提升經濟收入。永續商品背後的設計者社會企業Story Wear主理人陳冠百則表示，對於社會企業來說，很高興能有機會透過超商通路，讓社會大眾瞭解環保永續的重要以及廢棄物的無限可能，不止解決廢棄物問題更能幫助弱勢家庭。

7-ELEVEN表示，不同於以往的公益募款計劃，「加減新生活-福企好CHIC」除邀請消費者到門市捐款，將全數募得款項幫助超過10萬人次腦麻兒及其家庭，並參考了近年網路流行的群眾商品募資模式，首度架構全新的「超商永續循環經濟」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，幫助社福團體、扶植社會企業、認同理念的消費者也可購買到別具意義又時髦的永續商品，創造多方獲利的友善循環。