中石化標售高雄亞灣區部分土地 活化資產運用

中石化（1314）昨（14）日召開董事會，決議將公開標售位於高雄市前鎮區經貿段五小段7地號（4,581.09平方公尺，約1,385.78坪）、7-1地號（4,492.52平方公尺，約1,358.99坪）及憲德段二小段3地號（1,503.91平方公尺，約454.93坪）土地，共三筆。

為強化企業轉型與活化土地資產，中石化近年落實「石化事業」、「土地開發」雙主軸發展策略，目前在海內外亦有多個土地開發專案評估正在進行中。本次處分此三筆土地收入可望充實公司營運資金之運用，提高財務流動率及速動率，並掌握投資契機。

高雄市政府為促進經濟發展，積極推動產業轉型，致力在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT創新園區」，亞灣區已成為市場矚目焦點，同步帶動整體亞灣區不動產市場大幅成長。

中石化表示，公司在審慎評估後，因應亞灣區開發計畫，決定提早佈局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，釋出之兩塊土地將可廣邀開發商加入，共同參與及加速亞灣區發展；而扣除本次公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有之土地亦將更為方正及完整，有利於未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展，共創亞洲新灣區嶄新風貌。