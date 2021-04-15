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活化資產 中石化將處分高雄三筆土地

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

活化資產，中石化（1314）將公開標售位於高雄3筆共近3200坪土地，預估處分此三筆土地收入可望充實營運資金之運用，提高財務流動率及速動率，並掌握投資契機。

中石化表示，此次處分土地分別為前鎮區經貿段五小段7地號約1385.78坪、7-1地號約1358.99坪及憲德段二小段3地號約454.93坪，而為強化企業轉型與活化土地資產，中石化近年已落實「石化事業」、「土地開發」雙主軸發展策略，目前在海內外亦有多個土地開發專案評估正在進行中。

中石化也說，高雄市政府為促進經濟發展，積極推動產業轉型，致力在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT創新園區」，亞灣區已成為市場矚目焦點，同步帶動整體亞灣區不動產市場大幅成長。

中石化表示，在審慎評估後，因應亞灣區開發計畫，決定提早佈局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，釋出之兩塊土地將可廣邀開發商加入，共同參與及加速亞灣區發展；而扣除本次公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有之土地亦將更為方正及完整，有利於未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展，共創亞洲新灣區嶄新風貌。

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