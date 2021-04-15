中石化活化高雄土地動起來 公開標售亞灣區三塊土地

中石化（1314）活化高雄舊廠土地動起來，昨（14）日董事會通過將公開標售高雄亞灣區三塊土地，相關處分收入將可充實公司營運資金，提高財務流動率及速動率。由於中石化在高雄擁有廣達4.8萬坪的土地，為大地主，未來潛在開發利益可期。

中石化今早公告，昨天董事會決議將公開標售位於高雄市前鎮區經貿段五小段7地號（約1,385.78坪）、7-1地號（約1,358.99坪）及憲德段二小段3地號（約454.93坪）等三筆土地。將委託戴德梁行，於5月19日公開標售，底價不公開。

中石化主管表示，此次標售的其中一塊土地，已規劃建造成純住宅，目前還沒開始蓋，會土地連同案子一起標售；其他兩塊則是素地，位在特貿6區域內。三塊土地合計約3,000坪。

此次處分後，中石化在高雄亞灣區還有4.5萬坪土地，短中期可能先出租給大型廠商，像是中石化也有一塊地目前是出租給知名運動用品量販店迪卡儂，長期則不排除處分或自行開發。

由於高雄市政府為了促進經濟發展，推動產業轉型，致力在亞洲新灣區（簡稱亞灣區）打造全台最大的「5G AIoT創新園區」，亞灣區已成為市場矚目焦點，同步帶動整體亞灣區不動產市場大幅成長。中石化表示，公司在審慎評估後，因應亞灣區開發計畫，決定提早布局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，釋出之兩塊土地將可廣邀開發商加入，共同參與及加速亞灣區發展；而扣除本次公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有之土地亦將更為方正及完整，有利於未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展，共創亞洲新灣區嶄新風貌。

為強化企業轉型與活化土地資產，中石化近年落實「石化事業」與「土地開發」雙主軸發展策略，目前在海內外有多個土地開發專案評估正在進行中，包括備受矚目的京華城重建開發計畫。