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活化資金運用 中石化決議釋出高雄3筆亞灣土地

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市要在亞洲新灣區打造全台最大「5G AIoT」新創場域。圖／高雄市經發局提供
高雄市要在亞洲新灣區打造全台最大「5G AIoT」新創場域。圖／高雄市經發局提供

中石化14日召開董事會，決議公開標售位於高雄市前鎮區經貿段五小段地號7、7-1及憲德段二小段地號3等三筆土地，活化土地資產，充實公司營運資金的運用，同時也邀開發商加入，共同加速亞灣區發展。

中石化將標售的前鎮區經貿段五小段地號7土地為4581.09平方公尺，約1385.78坪，地號7-1土地為4492.52平方公尺，約1358.99坪，憲德段二小段地號3土地為1503.91平方公尺，約454.93坪。

針對為何售地，中石化表示，公司為強化企業轉型與活化土地資產，近年落實「石化事業」、「土地開發」雙主軸發展策略，目前在海內外亦有多個土地開發專案評估進行中。這次處分三筆土地，可望提高財務流動率及速動率，充實公司營運資金的運用，並掌握投資契機。

中石化也表示，高雄市政府積極在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT創新園區」，亞灣區已成為市場矚目焦點，帶動當地整體不動產市場成長。因應亞灣區開發計畫，中石化審慎評估後，決定提早佈局，因此整理與活用位在亞灣區的自有資產，釋出的土地可廣邀開發商加入，共同加速亞灣區發展。

扣除這次標售的土地後，中石化表示，公司在亞灣區的土地也將更為方正完整，有利未來整體開發規劃，初期將以出租為主，協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動周邊產業發展。

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