阿聰師用大甲芋頭創作母親節蛋糕要為媽咪療「芋」一下

母親節將至，以芋頭糕點聞名的「阿聰師的糕餅主意」，今年特別以台灣芋頭為主要材料，發揮創意推出芋頭系列蛋糕，讓子女及芋頭控為媽咪療「芋」一下 。

台中大甲芋頭聞名全台，大甲更是主要產地，芋頭酥之父阿聰師(吳聰朝)不但打造阿聰師芋頭文化館，­成立觀光工廠，全力拚台中海線觀光，也與當地農民配合契作，用新鮮芋頭製成蛋糕，不含過多加工品，要讓消費者品嚐芋頭最原始的鮮甜與美味。

相較於西式熱門商品提拉米蘇，阿聰師研發團隊發揮創意，將芋泥融入起司製成「芋泥提拉」，打破消費者對於提拉米蘇的既定印象，香濃可可與清甜芋頭兩種不同的口味，變成和諧的組合，同時擄獲喜愛傳統芋頭的及嚐鮮的客群。

另外，阿聰師今年也強打芋泥千層蛋糕，擁有近18層的堆疊組合，每一口都能吃到紮實感與層次感，芋泥奶酪適合芋頭控，鮮奶跟芋頭百搭組合吸引消費者持續回購。

適逢母親節，身為在地業者的阿聰師與附近大安國小合作，提供弱勢兒童蛋糕兌換券，讓單親、中低收入戶的學子，能至觀光工廠門市兌換芋泥蛋糕捲及芋泥泡芙，做為母親節禮物喜迎母親節，也回饋在地持續公益，讓弱勢孩童增添母親節的暖流。