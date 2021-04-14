台中綠川水環境改善完工啟用 寓教於樂打造親水景觀

台中市「綠川南區水環境改善計畫」今(14)日完工啟用，台中市長盧秀燕表示，此案採低衝擊開發工法及海綿城市概念，減少水泥構造外型，藉由污水截流改善水質；復興園道亦更新設「水淨樂園」主題遊戲區，寓教於樂打造美麗水岸景觀。

綠川貫穿台中市中、西及南區，河道長5.7公里，盧秀燕上任後加強綠色工法整治，將工程延伸至南區，包括興大段(信義南街至忠明南路)、長春運動中心段(愛國街至信義南街)及綠空鐵道段(民權路至復興路)皆已完工，並於今天同步啟用。

盧秀燕表示，綠川是台中重要河川之一，歷任市長皆全力整治，範圍集中於中、西區，她接棒後將工程延伸至南區，並分為興大段、長春運動中心段及綠空鐵道段進行，總經費10.5億元。

盧秀燕感謝中央與地方民代爭取中央補助經費，也感謝水利局不辭辛勞，開工前4個月持續與鄰里7位里長與公民團體溝通協調並聆聽建議，讓整治工程前年6月開工，今年全數完工。

盧秀燕說，綠川興大段有三大特色：第一、在防洪安全前提下進行兩側污水截流及淨化處理，並新植20種喬木超過400棵植物，以營造生態多樣性；第二、透過人行道、景觀設計、水淨公園，讓民眾與河川更加親近；第三，結合水文化、水環境、水景觀保留人文空間。

她感謝中興大學師生重視環境，同意將圍牆拆掉進行綠美化，讓學校即花園。

而綠川興大段也設有不少裝置藝術作品，包括以水牛為主題的「藏修息遊」，及以兔子為主題的「愛麗絲兔之夢」等，讓整個環境更有人文藝術氣息，不但吸引親子同樂，也成為民衆打卡的熱門景點。

創作者黃筠茜說，她想透過這些創作，表達人不可以放棄作夢的能力，因為有夢，才有實現夢想的動力。另外，水牛代表勤勇、刻苦耐勞，迎難而上；所以君子對於為學，心裏要常常念及勤勉學習，甚至連休息和遊戲都在學習。

中興大學副校長楊長賢表示，世界許多著名大學都與城市周邊連結，此次配合水環境改善計畫，師生均全力支持，除完成校務中長程計畫中的一環，也將新設校門讓更多居民到學校休閒遊憩。

環保署副署長蔡鴻德說，綠川興大段結合人文社會環境整合，整治後如同風景區，希望不只綠柳川，未來搭配東大溪、筏子溪、惠來溪等主要河川，讓台中市融合在水環境裡頭。

內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生提到，市府團隊用心改善，讓曾經發臭的河川化身親水廊道，利用水道結合步道、自行車道、園道及鐵道五道合一全面串連，他肯定市府執行力及完成力，透過水質改善、防洪標準提升，讓綠川水岸風華再現。

水利局長范世億指出，考量不同年齡層的兒童需求，水利局在復興園道上新設「水淨樂園」共融主題式遊戲區、體健廣場、遊憩草坪，以改善水質的礫間現地處理工法作為遊戲意象，讓孩子化身「水寶寶」感受綠川河道變乾淨的過程，成為寓教於樂的環境教育場域。