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南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

華航法說持續看好航空貨運市場商機 力推泡泡旅遊

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）今(14)日法說會中表示，持續看好航空貨運市場商機，持續衝刺貨運收入，並靜待客運解封後的商機。台帛旅遊泡泡華航合作旅行業者除既有雄獅（2731）、巨大（9921）、KKDAY、鳳凰（5706）、五福（2745）、大榮等六家外，今天宣布，即日起新增東南、加利利兩家合作旅行社

華航表示，航空貨運運能持續受客機停飛影響，今年還是相當吃緊，根據IATA統計，多數的客機還是處於停飛，客機機腹載貨未能恢復，2021年2月整體航空貨運的運能(FATK)較去年2月短缺14.9%。而且1月份全球製造業採購經理人指數為53.5，高於50表明經濟擴張。

2020年度華航貨運營收為816.93億元，較2019年度增加88.2%，營收比重以越太平洋58%最高，其次為東南亞15%及歐洲9%；疫情前，按國際航空運輸協會(IATA)估計，全球大約50%-80%的貨物是由客機腹艙運輸，疫情後，只能依賴貨機或是沒有辦法載客人的機腹戴貨，透過貨機增班及貨運客機(Preighter)爭取貨運收入最大化，雖然全球己經開始施打疫苗，但要等到全球大解封，最快恐怕要到明年，所今年航空貨運市場還是看俏。

客運的部分，除了根據客運市場需求，維持骨幹航線營運外；華航積極推廣旅遊泡泡，華航合作旅行業者除既有雄獅、巨大、KKDAY、鳳凰、五福、大榮等六家外，昨天宣布，即日起新增東南、加利利兩家合作旅行社，另也開放台中、高雄業者協力銷售，歡迎其他有興趣的旅行社都可洽詢機位，華航也再度強調，已取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣，共同擴大台帛旅遊泡泡效益，珍惜這好不容易才開始的客運旅遊商機。

華航 旅行社 客運

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