家樂福經營外送市場有成 每月營收貢獻近億

家樂福從去年開始和foodpanda、Uber Eats合作，今年3月已有近億元的業績來自外送平台，看好外送的趨勢不可擋，家樂福也在3月底、4月初啟動自家的配送服務，目前全台家樂福量販都已有1小時內到貨的外送服務，超市部分則預計在今年第4季加入。

家樂福電子商務及行銷總監林文子表示，家樂福在去年年初和外送平台合作，在去年第2季底全台量販全數上線，去年底全台家樂福超市也都上了外送平台，近期Jasons超市和頂好超市部分門市陸續加入，使得外送業績一路成長，3月創下近億元的業績，堪稱零售通路之最。消費者主要購買的品項是生鮮，占比高達5成，這和家樂福的實體通路大異其趣，實體通路有8成的營收來自雜貨，生鮮僅占2成。

看好外送趨勢仍在持續成長，家樂福雖然已經和兩家外送平台業者合作，但考量在外送平台的單量雖大，因上架產品支數較少，客單價也比較低，加上希望能鞏固主客戶，因此有發展自家外送服務的必要。家樂福自身購物網站上有3萬支商品，都可以搭配自家1小時外送服務，加上可以參加家樂福的集點活動和優惠折扣，對主顧客非常有吸引力。目前全台家樂福量販門市都已投入，預計第4季家樂福超市也會導入，並將啟動線上下單、到店取貨服務。

林文子表示，家樂福超市在外送平台的商品數大約1,200支，在量販店的部分大約2,500支，而家樂福自行配送的商品可達3萬支，這不僅消費者選擇更多，對於客單價提升也有顯著的效果。外送平台的客單價約400元，家樂福自行配送的客單價約達600-700元。

家樂福也看好線上業績將持續成長，林文子表示，線上業績目標年成長5成，今年以來都有達到。

家樂福剛開始啟動線上購物也擔心是否會有和線下客戶重疊的問題，但後來發現只有2%的客人重疊，家樂福等於藉由線上購物開拓了一群新客人。目前線上業績占比約達5%，目標3-5年後占比可望達到1成。