熱門捷運共構宅爆黑馬 這站打敗美河市拿第一
永慶房產集團依據實價資料，統計近一年大台北十大熱門捷運宅，前五名大洗牌，蘆洲站「希望城市」交易量120件奪下第一，過去經排名第一的「美河市」以82件落到第二。第三名也爆黑馬，由三重菜寮站「冠德捷世」以57件拿下。
其他入榜前十名包括「南方之星」、「冠德美麗台北」、「潤泰京采」、「台北摩根」、「碧潭有約」、「環遊市西華館」、「新東京宅」，其中冠德美麗台北、潤泰京采以34件並列第五名。
永慶房屋業管部協理謝志傑表示，希望城市為逾千戶的超大型社區，社區房型多元，鄰近蘆洲捷運公園及蘆洲國民運動中心，目前平均每坪約42.3萬元，且公設比僅有27%，再加上到站即到家的交通優勢，讓該社區成為最熱門的捷運宅。
交易量排行第二的美河市，平均單價約每坪54萬元。美河市同樣是總戶數逾千戶的超大型社區，與希望城市較不同的是，小碧潭站另有與京站及IKEA共構的大型商場，且鄰近河濱公園，並屬河岸第一排，在兼具休憩空間與景觀的環境下，成為吸引民眾購屋的誘因。
排行第三的冠德捷世，與捷運菜寮站共構，成交件數為57件，謝志傑表示，菜寮站商業發展活絡，生活機能完善，周邊也有綜合運動公園，僅2站就可以進入台北市，在平均單價50.9萬的親民價格下，吸引小資族於此購屋。
從平均交易單價進行觀察，平均單價前三高的捷運宅皆位於台北市，其中單價最高的為與松江南京站共構的新東京宅，每坪約81.2萬元。第二名是南京三民站共構宅「台北摩根」，平均每坪80.7萬元。
謝志傑表示，松江南京站及南京三民站皆位於台北市的蛋黃區，並且屬於雙捷運交會站，交通可以說是四通八達，因此在地段優良的情況下，平均單價都有8字頭的水準。單價排名第三為與內湖站共構的潤泰京采，平均單價約為79.6萬。
謝志傑說明，潤泰京采雖位於內湖區，但其屋齡較新，並且與CITYLINK百貨商場共構，集住宅、商場及捷運於一身，再加上內湖商圈發展成熟，讓房價有所支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言