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統一超跨足外送平台 公平會點頭

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

公平會今（14）日表示，連鎖便利商店「7-ELEVEN」擬結合餐飲外送平台「foodomo」向公平會提出申報，委員會議審核後認為，整體經濟利益大於限制競爭的不利益，放行雙方結合。

公平會表示，7-ELEVEN背後是由統一超商（2912）所經營，foodomo則是由專聯科技公司所經營，本次結合涉及二家公司結合形態，業者也主動提出結合申報。

公平會表示，統一企業（1216）、統一超商、專聯科技主要業務分別為食品製造、連鎖式便利商店、餐飲外送平台等，三方的業務性質不相同，且統一超商及旗下關係企業，目前已有和餐飲外送平台合作，銷售部分餐飲或商品，因此本案應涉及垂直結合、多角化結合等二個面向

由於專聯科技公司在餐飲外送平台市場之市占率較低，且上游餐飲業者家數眾多，公平會認為，不論在餐飲外送平台市場，或是連鎖便利商店市場，都還是存在強力競爭對手，可與統一超商、專聯科技抗衡。

公平會認為，外送平台的選擇多元，相互具有替代性，消費者選擇眾多，所以本結合案尚無產生市場垂直封鎖的疑慮，亦難驟然改變各相關市場結構及原有業者的市場地位，何況各大連鎖超商都有和外送平台合作，本結合反而可能促進市場競爭性。

根據以上判斷，公平會審議後認為，本結合案尚無顯著限制競爭疑慮，得認整體經濟利益大於限制競爭的不利益，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

統一超商 餐飲業 公平會

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