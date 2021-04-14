獨家／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

老牌輪胎廠泰豐（2102）經營權之爭又起？南港（2101）繼去年在泰豐董監改選中挑戰失敗，只拿下一席董事，經過近一年時間沈潛，南港再度出招，提出解任由泰豐提名當選的三席獨立董事李天祥、左偉莉和周倖如，為6月17日即將召開的泰豐今年股東常會再添變數。

據了解，泰豐今年股東常會雖然沒有舉行董監改選，但南港再出招，趕在股東提案截止日前，提案擬於今年泰豐股東常會，解任由泰豐提名當選的李天祥、左偉莉、周倖如等三席獨立董事，如果挑戰成功，將可要求補選，如此一來，南港有機會在股東臨時會中再度挑戰經營權。

對此，泰豐今天發表聲明，表示已收到股東南港輪胎、計然投資顧問公司、和林桂榛行使提案權，提出解任三席獨立董事，公司對此深感遺憾。泰豐強調此案實屬莫須有之指控，強調李天祥、左偉莉、周倖如等三名獨立董事完全符合法定擔任獨立董事之資格，且自擔任公司獨立董事以來，站在符合公司及股東利益之立場，善盡獨立董事職責，並未受任何人左右，更無任何未盡善良管理人注意義務之情事。

泰豐經營權之爭又起，公司近期股價再度蠢動，今天大漲1.1元、收在25.3元，創下公司近十年以上股價新高，如果從3月中的波段低點起算，短短一個月股價漲幅超過四成。

南港因為籌備超過十年的南港舊廠世界明珠開發案2019年正式啟動，估計全案總銷金額上看千億元，公司口袋滿滿，積極尋找合適投資標的。去年初因為新冠肺炎疫情蔓延，南港趁著股災從去年3月底開始進場大舉布建泰豐持股，一路買到持股比重高達14.25％，躍居最大單一股東。

去年6月泰豐股東常會進行董監改選，雙方激烈攻防，不過最後的改選結果，南港在泰豐六董、三獨董中，僅拿下一席董事，由泰豐馬家繼續掌握經營權，惟南港成功打破泰豐馬家獨霸局面。

今年泰豐股東常會因為沒有董監改選，原先外界預期泰豐經營權之爭要等到2023年再戰，南港卻等不及再度出招，雖然此次罷免三席獨董提案，要先經股東常會通過，如果成功，還要在股東臨時會決戰勝出才行，難度不低，不過外界認為這顯示出南港名譽董事長林學圃對於拿下泰豐志在必得的決心，對於泰豐公司派而言，後續恐仍有硬仗要打。