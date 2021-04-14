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台糖招58名新血 地政類開最多缺

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台糖公司為持續招募優秀新血，促進技術與經驗的薪火相傳，台糖公司於今年預定招募58名新進工員，高中（職）畢業即可報考，甄試簡章已於4月7日公告，歡迎有志者上網查閱、踴躍報考。

台糖表示，本次甄試共分11個類別，預計錄取58人，包括身心障礙類7人、業務類3人、外勤銷售類2人、地政類13人、儲備加油站長類12人、化工類2人、一般農業類3人、農業機械類2人、機械類1人、電機類7人及畜牧類6人。

報名期間為6月18日至6月30日，甄試分第一試（筆試）及第二試（口試、體能測試及術科測試）兩階段辦理，筆試測驗日期為8月7日，第二試訂於9月12日舉行。

台糖公司為國營事業，以永續發展為企業經營主軸，提供穩定的工作、薪資及福利等保障，工作地點選擇性多，遍布北、中、南及花東等地區，無論是社會新鮮人、相關領域從業人員或欲轉換職場跑道者，趕緊把握機會上台糖官網查閱，不另外販售簡章，各類別報考資格、報名方式、報名期間及甄試方式等事項以簡章公告為準。

台糖 農業 加油站

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