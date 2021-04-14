長榮研擬讓船貨分開處理的可行性 將衝擊降到最低

針對外電報導長榮海運（2603）租船「長賜輪」遭埃及法院扣押一事，長榮海運表示，今(14)日接獲租船「長賜輪」(EVER GIVEN)日本船東通報，這艘船已於昨(13)日收到埃及法院之正式扣押令。

根據該租輪船東所屬的英國互保協會發佈的訊息指出，關於長賜輪於蘇伊士運河擱淺期間造成之損失，運河管理局於4月7日向船東提出 9.16 億美元之損害求償，其中包含 3 億美元的救助獎金、3 億美元的商譽損失，以及其他損失，且大部分未告知計算基礎並缺乏相關憑證。

為此，船東於4月12日與蘇伊士運河管理局進行協商，惟雙方無法達成共識。運河管理局隨即於隔(13)日向埃及法院申請司法扣押獲准。

對此，長榮海運除了持續敦促與協助船東儘速與蘇伊士運河管理局達成和解協議，以利該輪儘早解除扣押外，同時亦透過相關管道了解扣押令之內容與範疇，並研擬讓船貨分開處理的可行性，期能將船上貨物早日送達目的地，儘可能將衝擊降到最低，早日完成貨主託付的任務。