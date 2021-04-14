健和興第1季EPS 1.20元 創單季新高

健和興（3003） 今天公布自結2021年3月營收達3.89億元，繼元月份營收創新高後，本月再度迎向高點，較去年同期及上月分別成長33.22%及36.20%，第1季營收達10.61億元，創歷史單季新高，較去年同期大幅飆漲逾50%。

健和興2021年3月自結營業淨利為9,377萬元，較去年同月及上月分別勁揚80.32%及72.83%；3月稅前淨利為11,037萬元，較去年同月及上月分別飆升115.74%及50.28%，單月營業淨利及稅前淨利，雙創歷史單月新高。

健和興累計2021年1~3月自結稅前淨利為2.60億元，累計1~3月自結稅後純益為1.90億元。以目前實收資本額15.57億元計算，第1季自結每股稅前盈餘為1.67元，第1季自結每股稅後純益（EPS）為1.20元。