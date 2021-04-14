四大零售場域App 全家、全聯、新光三越、屈臣氏居冠

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）進行2020年實體零售消費者調查，針對台灣消費者在四大類型實體零售場域「百貨商場/購物中心」、「連鎖便利商店」、「超市/量販」與「專賣店」的消費行為與未來意向，發布四大調查結果。

根據資策會MIC調查，消費者最常使用的四大零售通路App，分別為「全家（5903）」、「全聯」、「新光三越」與「屈臣氏」。觀測零售通路App滲透率前五名，便利商店通路以全家占比最高，其次依序為7-Eleven、萊爾富、OK mart與美廉社；超市/量販通路由全聯居冠，其次依序為家樂福、Costco、大潤發與頂好；百貨商場通路則以新光三越比例最高，其次依序為SOGO百貨、遠東百貨（2903）、統一時代百貨與誠品生活（2926）；專賣店通路的前五名則依序為屈臣氏、康是美、寶雅（5904）、特力屋與IKEA。

調查顯示，消費者最在意的App前五大功能為集點兌換（75.8%）、消費紀錄查詢（52.9%）、行動支付（43.5%）、寄杯服務（32.6%）與禮券兌換（32.4%），資策會MIC產業分析師陳冠文表示，九成消費者曾使用實體零售通路App，仍有一成拓展空間，隨著各家App功能差異愈來愈小，消費者使用各家App的比重差異可能會愈差愈大，業者想提升App滲透率，可參考消費者痛點進行App調整與補強，除此之外，店員的合力推廣也很重要。

資策會 APP

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