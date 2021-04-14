四大零售通路App 消費者最愛用全家

資策會MIC調查，消費者最常使用的四大零售通路App，分別為「全家」、「全聯」、「新光三越」與「屈臣氏」。觀測零售通路App滲透率前五名，便利商店通路以全家比例最高，其次依序為7-Eleven、萊爾富、OK mart與美廉社。

超市/量販通路由全聯居冠，其次依序為家樂福、Costco、大潤發與頂好；百貨商場通路則以新光三越比例最高，其次依序為SOGO百貨、遠東百貨（2903）、統一時代百貨與誠品生活（2926）；專賣店通路的前五名則依序為屈臣氏、康是美、寶雅（5904）、特力屋與IKEA。

調查顯示，消費者最在意的App前五大功能為集點兌換（75.8%）、消費紀錄查詢（52.9%）、行動支付（43.5%）、寄杯服務（32.6%）與禮券兌換（32.4%），資策會MIC產業分析師陳冠文表示，九成消費者曾使用實體零售通路App，仍有一成拓展空間，然而隨著各家App功能差異愈來愈小，消費者使用各家App的比重差異可能會愈差愈大，業者想提升App滲透率，可參考消費者痛點進行App調整與補強，除此之外，店員的合力推廣也很重要。

第二大調查結果顯示，六成臺灣消費者未來有意願使用店內結帳、送貨到府服務，特別是北部消費者（64.8%）相較中、南部消費者更具開發潛力。

MIC產業分析師陳冠文表示，過去一手交錢、一手交貨的消費習慣已逐漸產生轉變，調查顯示「店內結帳、送貨到府」具市場潛力，尤其特別適合超市/量販、專賣店與百貨商場等零售業者，目前已有「線上/行動購，店取/宅配」或「店內購，宅配」等類似服務。因應未來發展，建議實體零售業可思考評估是否自建體系，或加深與物流、外送業者合作。

MIC表示，第三大調查結果發現，有六成以上消費者希望業者改善與提升「店內比價的方便性」，產業分析師陳冠文建議業者，針對店內類似商品比價，可提供數位看板或手機App查詢，甚至結合手機App定位推播提醒，提供類似商品的價格或組合優惠資訊；針對消費者在「不同通路、相同商品」的比價需求，可強化其他誘因，提升消費者埋單意願，包含：員工的商品說明、售後服務、保固維修、點數累積、組合優惠、消費回饋與折價券等。