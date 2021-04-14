台灣港務公司今宣布 將調整高階主管職務

為應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，台灣港務公司宣布今（14）日調整高階主管職務，包括行政副總經理王派峰調任副總經理兼任花蓮港務分公司總經理。另助理副總經理王錦榮調升工程副總經理，並代理行政副總經理。

新任花蓮分公司總經理王派峰，現年60歲，台灣大學商學系畢業，77年特種考試調查人員乙等考試及格，歷任總公司資深處長、高雄分公司港務長、高雄分公司副總經理及總公司行政副總經理等職務，資歷完善，處事幹練，且熟稔港務經營業務，表現有目共睹。

新任工程副總經理王錦榮，現年59歲，高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任總公司資深處長、基隆分公司總工程司及總公司助理副總經理等職務，工程業務嫻熟，且閱歷豐富，擅長溝通協調及危機處理。

港務公司強調，公司內部人才濟濟，本次職務調整人選之專業素養、人格特質及職務歷練更是一時之選，相信在新的工作崗位上必能凝聚團隊，帶領公司同仁拓展商機，提升臺灣港群之服務品質及國際競爭力。