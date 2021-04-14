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2020年全球半導體設備銷額達712億美元 創歷史新高
國際半導體產業協會（SEMI）今日發表的全球半導體設備市場報告指出，2020年全球半導體製造設備市場銷售總額達712億美元，寫下歷史新高，年增19%。
中國大陸首次成為新半導體設備的最大市場，銷售額增長39%，達187.2億美元；台灣則以171.5億美元緊追在後，銷售額在2019年大幅增長後，2020年持平，位居第二。韓國則大幅成長61%，來到160.8億美元，繼續穩居第三。日本和歐洲兩大地區也走出2019年頹勢，持續復甦，年度支出各有21%及16%的增長；北美則是繼連三年正成長後，2020年銷售首度下滑20%。
2020年全球晶圓製程設備銷售額上升19%，其他前段設備銷售額則有4%的小幅增長；封裝設備在各地區均出現強勁增長的推波助瀾下，去年增幅高達34%，測試設備總銷售額也有20%的成長。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，展望今年，隨許多半導體製造商在今年初陸續發布的新計畫持續強化投資，看好全球半導體設備市場將在未來持續創下新高。
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