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環保永續風潮吹向科技業 Epson拼零碳排 Dell回收成金

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台灣愛普生董事總經理呂理廸出席分享Epson在台事業願景與2021年整體策略，致力於核心事業的產業發展，並向在地環境、永續社會做出貢獻。圖／Epson提供
台灣愛普生董事總經理呂理廸出席分享Epson在台事業願景與2021年整體策略，致力於核心事業的產業發展，並向在地環境、永續社會做出貢獻。圖／Epson提供

在聯合國宣布「2030永續發展目標」之後，環境永續成為許多跨國企業致力發展的重要目標，眾多科技產業更是努力要在創新開發與責任消費及生產中取得平衡，朝綠色經濟的願景邁進。

Epson宣布，將於2023年底達成全球自有據點100%使用再生能源，且預計在2050年實現負碳排放的環境願景，同時排除稀有地下資源（如石油、金屬）的使用。Epson以「省、小、精」的核心技術與數位科技優勢，期望透過創新科技解決方案，減少環境影響。

台灣愛普生董事總經理呂理廸表示：「2020年Epson在台灣整體業績逆勢創造出111%的達成率，主要受惠於在宅辦公、娛樂引發的印表機與投影機需求，分散產地以及5G應用帶來的零件及設備需求。」在拓展業務的同時，Epson也透過辦公/家用列印機種獨家的「Heat-Free免加熱噴墨技術」、乾式再生製紙機（PaperLab）、數位印花解決方案等技術與產品，大幅降低能源耗損，減少對環境造成的損害。自2010年起，亦將日本信州節能巡邏隊的知識及經驗引進台灣，與中華民國企業永續發展協會（BCSD）共同創立「台灣節能巡邏隊」，10餘年來協助超過310家企業進行節能健檢服務，每年更大幅減少超過70,809公噸的碳排放量。

戴爾科技集團則是在「2030進步成真（Progress Made Real）」社會影響力計畫中，訂下在2030年達到100%的包裝材料與50%以上的產品材料使用回收或可再生材料的目標。目前戴爾已在超過125種產品中採用30%～35%的封閉式回收材料。戴爾科技集團從2008年即開始在產品中使用消費後回收塑料，再到首創封閉式再生循環塑料（Closed-loop Plastics）電子廢棄物循環解決方案、回收碳纖維、回收海漂塑料、回收磁鐵與稀土金屬等，再應用於特定產品與包裝材料上。今年，戴爾持續顛覆想象，將源自木材於造紙過程中產出的副產品「松油（Tall Oil）」製成生物塑料，並使用於Latitude以及Precision全新筆電產品中。

戴爾台灣研發中心董事總經理暨商用筆電研發副總裁莊育豪表示：「對我們來說，對環境的責任不僅僅在於創造永續性產品或計劃。這是關於將永續性納入我們所做的一切。 這包括我們如何選擇用於產品和包裝的材料。」

日本時裝設計師鷺森アグリ（Aguri Sagimori）源於對Epson永續發展理念的認同感，透過Epson數位印花解決方案創作一系列以「噴墨技術改變世界」為主題的紡織印花作品。圖／Epson提供
日本時裝設計師鷺森アグリ（Aguri Sagimori）源於對Epson永續發展理念的認同感，透過Epson數位印花解決方案創作一系列以「噴墨技術改變世界」為主題的紡織印花作品。圖／Epson提供
戴爾科技集團從2008年即開始在產品中使用消費後回收塑料，包括回收海漂塑料變身產品包裝托盤。記者黃筱晴／攝影
戴爾科技集團從2008年即開始在產品中使用消費後回收塑料，包括回收海漂塑料變身產品包裝托盤。記者黃筱晴／攝影
戴爾科技集團已採用1億磅的回收物、塑料以及其他永續材料於產品線中，並確保超過90％的Dell或Dell EMC產品均可回收，以達到零浪費的目標。圖／戴爾科技提供
戴爾科技集團已採用1億磅的回收物、塑料以及其他永續材料於產品線中，並確保超過90％的Dell或Dell EMC產品均可回收，以達到零浪費的目標。圖／戴爾科技提供
Epson WF-C869R Heat-Free免加熱噴墨影印機，無須使用熱能暖機與加熱噴頭，擁有「省電、省耗材、低碳」3大優勢，並通過ISO無塵室級別5的嚴格環境空氣測試，確保沒有碳粉、粉塵等空汙疑慮。圖／Epson提供
Epson WF-C869R Heat-Free免加熱噴墨影印機，無須使用熱能暖機與加熱噴頭，擁有「省電、省耗材、低碳」3大優勢，並通過ISO無塵室級別5的嚴格環境空氣測試，確保沒有碳粉、粉塵等空汙疑慮。圖／Epson提供

碳排放 願景 再生能源

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