富邦媒母親節早鳥蛋糕預購開跑 買氣估增3成

母親節將在下個月到來，富邦媒（8454）看好節慶預購商機湧現，旗下通路momo購物網近一周母親節蛋糕相關關鍵字熱搜破萬次。為持續助攻早鳥買氣，momo集結30大糕點品牌，祭出約700款蛋糕預購6折起優惠，且今年新品數年增約3成，預估買氣成長約3成。

富邦媒表示，今年集結的品牌包含經典老字號亞尼克、哈根達斯，以及新進生力軍唐緹、滋本家等，另外，新進品牌包括名店「Tartine唐緹」珍愛媽咪覆盆子巧克力蛋糕、巧克力大廠「巧克力雲莊」跨界嘗試的焦香巴斯克乳酪蛋糕等。

今年momo母親節蛋糕網羅多款有別以往海綿糕體的「派塔蛋糕」，像是內含Q滑雞蛋布丁及牛奶布丁雙餡的「艾波索」法式香草布丁塔、「黑手甜點」招牌手工塔皮製成的香草檸檬塔。此外，不同於鮮奶油口感的「起司蛋糕」也別有一番風味，如「亞尼克」半熟內芯入口即化的巴斯克生起司蛋糕、巧克力大廠「巧克力雲莊」跨界嘗試的焦香巴斯克乳酪蛋糕，皆洋溢著濃郁焦糖香氣。

另根據歷年銷售經驗，momo購物網表示，易切割好分食的經典「圓形蛋糕」節慶感十足，且口味、花色豐富多元，是闔家團聚慶祝的首選，注目商品如歷年熱銷名店「亞尼克」推出的德國黑森林8吋蛋糕，以及今年新引進的人氣名店「Tartine唐緹」的珍愛媽咪，作為慶祝母親節的蛋糕十分應景。

隨著5月天氣漸暖，清新爽口的「冰淇淋蛋糕」同樣擁有超高人氣，經典冰淇淋奢華品牌Haagen-Dazs蛋糕母檔預購已熱銷突破400，其中人氣商品「Haagen-Dazs」心動時刻搭配巧克力的濃厚及覆盆子雪酪的酸甜；「Haagen-Dazs」花開幸福一次享有草莓、玫瑰荔枝覆盆子、經典夏威夷果仁、香草多種口味，另外還有今年新引進的台中名店「FAYA 法雅」跳躍玄米抹茶冰淇淋蛋糕，抹茶香氣搭配經典牛奶義式冰淇淋，也相當吸睛。