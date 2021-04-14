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郵政開辦紐西蘭及加拿大國際e小包 供多元便利選擇

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
中華郵政公司結合跨境電商發展趨勢，訂於今年4月15日開辦紐西蘭及加拿大國際e小包(ePacket)業務。 圖/中華郵政公司提供
中華郵政公司結合跨境電商發展趨勢，訂於今年4月15日開辦紐西蘭及加拿大國際e小包(ePacket)業務。 圖/中華郵政公司提供

中華郵政公司結合跨境電商發展趨勢，訂於今年4月15日開辦紐西蘭及加拿大國際e小包(ePacket)業務，資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元選擇。

中華郵政公司繼與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威、波蘭及丹麥等合計15國郵政合作開辦國際e小包後，為便利民眾用郵，並擴大服務範圍，續開辦紐西蘭及加拿大國際e小包，歡迎民眾及電商賣家多加利用，專用發遞單請洽各地郵局營業窗口索取，或至中華郵政全球資訊網之網路交寄頁面(https://ezpost.post.gov.tw/#)，預先登錄資料並列印。

中華郵政公司提醒，國際e小包雖可透過郵政官網追蹤郵件遞送狀態，惟郵件種類仍屬平常函件，並非掛號郵件，僅按址投遞無須簽收，且不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇最適方式交寄。

中華郵政 跨境電商 加拿大

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