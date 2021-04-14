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發生祝融 聯茂：訂單可轉江西廠生產

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

銅箔基板廠聯茂（6213）發生祝融，該公司今（14）日表示，公司正在清理了解新埔廠區狀況，由於江西二期新廠於4月開始加入量產，新埔廠區停產期間將由江西廠支應，目前客戶訂單強勁，公司將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊。

據悉，新埔廠約佔聯茂集團總產能5%到6%，目前新埔廠因火災停產，所幸聯茂江西二期新廠於4月開始加入量產，可望彌補新埔廠停工的產能。

聯茂表示，初步了解新埔廠主要受損是前段製程，後段壓合部分只要廠區恢復供電加速清理後就可以生產，由於江西二期新廠已於4月開始量產，並導入前段高階材料生產，新埔廠區停產期間台灣客戶訂單將轉至江西廠生產，目前客戶訂單強勁，公司將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊。

聯茂指出，本公司新埔廠於110年4月14日淩晨，於一樓前段生產區，發生火警，初步瞭解疑似生產過程靜電導致起火，正式起火原因，仍待火災鑒識調查報告釐清。本公司有足額保險（包括財產險及營業中斷險)，雖短暫可能損失產能，可透過關聯企業調節紓解，尚不致對財務業務有重大影響。

聯茂

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