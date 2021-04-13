日拍板核廢水入海 府：原能會已向日方表達反對意見
日本政府拍板決定將福島核一廠的核廢水放流入海的方針。對此，總統府發言人張惇涵今（13）日表示，包含外交部、駐日代表處、原能會等相關部門，皆多次向日方表達高度關切之意，並傳達台灣人民及環保團體之憂慮，相關主管機關原能會並已正式向日方表達反對意見。
張惇涵表示，我國要求日本政府正視各界的多元意見，並向我方提供後續安全處置措施之完整資訊，相關措施亦必須符合國際放射防護委員會（ICRP）建議標準。政府也將持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為，並與日方更加緊密進行相關技術交流與資訊分享。
張惇涵強調，自十年前日本311震災後，政府即有跨部會合作機制，辦理水產品輻射監測，對於新增之風險，政府相關單位也會針對周邊海域加強監測和其影響評估，以確保水產品之食品安全及漁民收益，並為國民健康與及區域海洋環境嚴格把關。
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