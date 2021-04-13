新竹SOGO十載精彩 每筆消費捐十元助罕病病友

新竹SOGO百貨即將於4月28日歡慶十歲生日，將自4月15日起接連舉辦15天的生日慶，並以「愛」為主題規劃一系列活動，「十載。精彩」打造一間屬於新竹人的百貨。SOGO深耕新竹，今年更以「啟動CSR10件好事」展開序幕，強化在地連結，邀民眾一同做公益，捐助在地機構。

為感謝所有顧客支持、幫助社會並回饋當地，新竹SOGO百貨邀請店內400多個品牌共同參與，只要在4月15日至4月29日期間於店內消費，每一筆消費業者即捐贈十元至財團法人罕見疾病基金會籌建關西福利家園，助罕病病友有個療癒身心的園地，邀請大家一同共襄盛舉。新竹SOGO百貨秉持用之社會，回饋社會的精神，時常號召員工參與社會公益，回饋在地基金會。「心路基金會陪伴小寶貝學習」、「南寮淨灘」等服務活動，讓員工在服務中學習及反思，提供更優質的服務。

深耕兒童城市，SOGO創立ThanQ俱樂部，每年舉辦百場親子活動DIY、小學堂及互動體驗等，給在地兒童多元的體驗活動。業者更提供展演舞台給弱勢孩童，4月24日邀請因早產而全盲的鋼琴俠客-俊豪到店內演奏，透過美妙的琴聲帶給顧客溫暖與希望，陸續也將有許多多才多藝的孩子到新竹SOGO百貨一展長才，歡迎大新竹地區的民眾一同到店內給這群孩子最大的掌聲。

此外，今年新竹SOGO也贊助場地給十組高校社團成果發表，無論是兒童或青年都可以在新竹SOGO百貨找到發光的舞台。環保愛地球，生日慶第一波來店禮推出「ThanQ攜帶型保溫瓶」，邀民眾一起響應垃圾減量；第二波來店禮為「好運鳳梨茶」，支持台灣果農。

新竹SOGO百貨店長陳秋芬表示，新竹SOGO百貨希望與城市結盟、與城市共好，因此締造並強化在地連結，是發展核心。每年光是善用演藝廳及戶外廣場等賣場空間舉辦的公益活動，就超過200場，在消費之外強化與顧客的黏著度，也藉此與在地文化結合共融。長期帶著學童參與SOGO各類公益活動的新竹榮光全人關懷協會姜牧師分享，弱勢孩子縱使生活困頓，但仍保有對學習的渴望與對未來的想望，他們最欠缺的是表演舞台與體驗生活的機會，很感謝SOGO一路以來的協助，不論是在物資或是活動上的體驗都熱情邀請協會的小朋友參與。