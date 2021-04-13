崇友台中電梯新訂單到手 在手業績估約60億新高
崇友（4506）新梯及汰舊換新業務接單報喜！今（13）日公告接獲台中英才路商辦／國際酒店超高速電梯汰舊換新訂單，以及台中台灣大道住宅大樓高速新梯等大型訂單進補，推升在手訂單金額約60億元，未來二年半業績無虞。
崇友今公告接獲台中英才路商辦、國際酒店超高速電梯汰舊換新共四台、以及台中台灣大道住宅大樓高速新梯共11台等大型訂單進補，合計將貢獻整體營收達9,030萬元，兩大訂單預計將分別在2022、2023年完工驗收、入帳。
崇友總經理游本立表示，兩大訂單將進一步推升目前整體新梯（含汰舊換新）在手訂單金額約達60億元、約電梯數4,000台，創下歷史新高紀錄，有助於創造未來二年半營運動能無虞。
展望第2季，游本立持審慎樂觀看法；他表示，目前旗下三大業務保持良好營運動能，且在建商推案維持，加上台商回台投資帶動商辦案源，對於新梯接單、出貨完工認列將有不錯挹注。
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