Pchome商店街祭優惠開店方案 21類商品優惠一年抽成0%

網路家庭（8044）旗下店家數與商品數最多的開店平台PChome商店街推動數位轉型有成，站上目前已累積有超過122,730網店進駐，因應台灣網路開店平台市場需求狀況，持續提供最完整與最低成本的開店方案。PChome商店街將針對21大類商品（保養彩妝、婦幼與親子、美食保健等）12個月成交手續費0%優惠，店家只需要支付一次性的開店方案費36,000元即能享有0％成交費的優惠，鼓勵全台中小企業進駐。

商店街營運長黃淑琳指出，網路開店、拓展線上生意已是台灣所有中小企業零售銷售顯學。很多店家在平台削價競爭與多項服務費用抽成下，即使營業額大，也沒有幫助店家賺到實質營收。PChome商店街推出業界最優惠的網路開店方案，主要補助在各商品類別的成交費，在商店街平台中，店家依自身需求選擇加入的開店方案，共有21大類商品優惠一年0%免抽成、9大類商品享有2%成交費，單一筆訂單成交，商店街將收取最高2至4%費用（成交費+金流費），相較其他開店平台，多項固定行銷活動費、金流費等加總後，總收取費用最高約13%以上，店家若以月營業額100萬來計算，單月至少產生9萬的獲利差異，PChome商店街將獲利反饋於店家，才能協助店家在e化轉型中永續經營。

PChome商店街也在輔導全台中小企業e化轉型分析中發現，其中有近50%的店家亦同時經營實體店，不僅增加通路和拓展客群，也能增加商品搜尋的能見度。結合站上數據分析全台六都中小企業的數位轉型指數發現，以新北市擁有11.47％的中小企業在網路開店比例最高，第二名則是台中市，也有9.76％的中小企業同時在網路上做生意，緊追在後的台北市中小企業以8.88％些微差距，領先桃園市的8.41％，顯見全台的數位轉型發展已突破六都的人口數和區域面積等限制因素，並在去年的疫情因素催化激增中。