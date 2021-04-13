板橋大遠百引新櫃添動能 母親節買氣旺

遠百（2903）旗下板橋大遠百今年大幅度引進新櫃，啟動成長引擎，並在母親節前哨戰交出亮麗成績單，業績達雙位數成長，其中，化妝品整體表現良好，業績成長約兩成，另外，整體精品業績也呈現雙位數成長，最具爆發力。板橋大遠百表示，母親節將推出「媽咪的美麗冒險」檔期，4月15日至5月11日購物超優惠。

板橋大遠百表示，延續美麗購物節採購熱潮，祭出百貨服飾／名品當日累計滿5，000元送500元、1樓國際精品當日單筆滿10,000元送1,000元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元。

另外，指定信用卡消費回饋享活動好禮三選一，活動一：刷13大銀行卡於百貨服飾／名品滿6,600元送200元、活動二：刷10大銀行卡於數位3C（含APPLE德誼）／MUJI滿10,000元送500元、活動三：20大銀行高消費刷卡禮回饋多更多！另使用HAPPY GO Pay刷8大銀行信用卡，當日單筆滿5,000元送200元、滿30,000元送1,000元。

今年板橋大遠百大幅度引進新櫃，看好品牌力，為業績增添新動能。一樓引進日本首席婚鑽珠寶品牌「GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石」，該櫃位業績有望成長百萬。超人氣的「SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店」也即將盛大開幕。

地下一樓則引進遠百首櫃獨家，也是新北唯一的「NESPRESSO精品店」及人氣美食「西川家-燒き餃子」。3樓除了引進法國設計師品牌「Cotélac」，還有激受歡迎的香氛保養品牌「SABON」也將於3樓登場。日系女鞋「oriental traffic」、台灣設計包品牌「PEPPER'S」、瘦子E.SO代言的「YOUNG BOSS GROUP」、「Tiara Goods 日本進口複合店」進駐4樓。

9樓引進「SAIKABO韓國旬彩料理」。「NESPRESSO精品店」現正舉辦歡慶開幕雙重抽獎活動，即日起至4月21日來店喝咖啡並拍照分享並標註好友留言，就有機會抽中限量巧克力、咖啡杯、隨行杯等經典好禮。當日單筆消費滿2，000元還有機會抽中萬元咖啡機。

板橋大遠百在母親節前哨戰交出亮麗成績單，化妝品整體表現良好，業績成長約兩成，其中大品牌SKII、蘭蔻、DIOR、CHANEL表現優異，YSL、BOBBI BROWN、植村秀、GIORGIO ARMANI因應疫情調整品牌策略，主攻保養商品強勢成長。

頂級品牌LA PRAIRIE、LA MER、肌膚之鑰、SISLEY也大幅成長雙位數。現下國內精品消費力強，精品業種在GUCCI、BOTTEGA VENETA、Salvatore Ferragamo及RIMOWA新櫃帶動下，整體精品業績也呈現雙位數成長，最具爆發力。

歐洲家電品牌洗碗機、強調線上教練的保健器材熱賣，其中又以球后戴姿穎代言的喬山明星商品「@Mirrow健身魔鏡」及新推出的「@Cycle新概念健身飛輪」詢問度最高，搭載螢幕及虛擬實境互動系統，兼具健身及娛樂性，廣受消費者好評。三星年度新品Neo QLED電視也即將上市，搭上世界級運動賽事，有望為家電業績再添一波成長能量。此外，因疫情影響趨緩，男女裝服飾品牌及超市餐飲業種皆成長雙位數。