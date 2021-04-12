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華航「空中女王」再見！ 直擊機艙神秘空間

經濟日報 / 經濟日報 黃靖文宋慧昱邱力行/桃園即時報導
中華航空公司波音747-400型客機退役，12日上午在華航修護工廠舉辦歡送典禮，由華航董事長謝世謙帶領員工與飛機迷，一起向全球最後1架波音747-400型客機、機身編號B-18215致敬，許多華航老員工含淚向功在華航的「空中女王」道別。記者陳嘉寧／攝影
中華航空公司波音747-400型客機退役，12日上午在華航修護工廠舉辦歡送典禮，由華航董事長謝世謙帶領員工與飛機迷，一起向全球最後1架波音747-400型客機、機身編號B-18215致敬，許多華航老員工含淚向功在華航的「空中女王」道別。記者陳嘉寧／攝影

華航4架波音747-400客機退役，這架飛機素有「空中女王」，在她的最後一程，華航今(12)日替女王舉辦送別派對，開放一般人參觀機艙內部，除了頭等艙、經濟艙以外，就連駕駛艙與空服員休息室，都罕見曝光。

空服員休息室看起來十分窄小，有8個臥鋪、2個休息座椅，但其實747系列的空服員休息空間，算是非常寬敞。華航座艙經理就說：「空中女王載客量大、飛行路途遠，且時數近20小時，因此空服員最多會配置到20人。」此時便會10人休息，10人值勤。

華航董事長謝世謙，就率領團隊和機迷一同向空中女王送別。他說：「首架空中巴士A321neo客機將自第3季起陸續交機，期許未來客運業務下半季逐步重回軌道。」

女王 空服員 華航

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