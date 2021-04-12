Pchome購物攜手聯合文學 推出質感好物

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

年輕世代喜愛質感簡約的文青風格，PChome 24h購物首度攜手聯合文學推出「文青選物誌」專區，集結科技、潮流、戶外、香氛等質感好物提供優惠。根據經濟部統計處報告指出，文教育樂用品零售業去年營業額創8年來新高 ，且文化部文化產業雙月報指出，文創產業營業家數及營業額亦逐年成長，顯見文創市場活絡，PChome 24h購物進一步觀察，文青族群熱愛藝文活動、關注社會議題，也熱愛環保綠色生活，帶動PChome 24h購物今年以來，「環保」、「節能」關鍵字搜尋度較去年成長。

網家（8044）迎接世界地球日，從4月17日至4月30日推出「17愛地球」活動專區，集結眾多環境友善品牌，推出自然、節能、草本相關促銷商品。

PChome 24h購物首次與聯合文學合作，邀請5位風格各異文青作家進行選品，類型涵蓋生活、運動戶外、3C、數位等多元商品，透過作家選物風格及站上大數據綜合分析採購趨勢，PChome 24h購物發現，文青族群偏好簡約質感風格商品，除了實用性外，對於商品細節、配色特別講究，像是木製、皮革或黑白簡約色系，具設計巧思又能凸顯商品質感紋理。

此外，PChome 24h購物亦發現文青族群特別關注環保及環境永續議題，更刺激環保相關關鍵字持續熱搜，其中，節能家電相當受歡迎，帶動PChome 24h購物節能家電銷量今年至今較去年同期成長70%。運輸工具是台灣前三大碳排放來源，自行車、電動車具備低碳、低耗能、低汙染優點，成時下熱門新寵，站上「GIANT 鋰電池電動輔助自行車」智慧節能，可通勤代步或進行休閒活動；透過再生紙製成的「無印良品 DIY環保收納櫃」輕巧耐用、組裝簡單，可根據自身收納需求選擇不同尺寸規格，輕鬆將綠色行動融入日常生活，體現環保生活態度。

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