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聯名鮮食助攻、i預購穩健成長 統一超3月營收年增7.73%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN特別與農糧署「第2屆臺灣炒飯王競賽」合作，參與該競賽的料理皆選用具有100%產銷履歷認證的在地臺灣米。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別與農糧署「第2屆臺灣炒飯王競賽」合作，參與該競賽的料理皆選用具有100%產銷履歷認證的在地臺灣米。圖／7-ELEVEN提供

統一超（2912）公告3月合併營收221.35億元，較去年同期成長7.73%，主要是因為台灣7-ELEVEN營收成長強勁，加上轉投資事業如統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）等表現亮眼。其中台灣7-ELEVEN受惠OPEN POINT會員突破1,300萬名有效擴大熟客商機，「i預購」穩健成長，天香樓聯名鮮食助攻、行動隨時取帶動咖啡銷售等，使本業營運動能強勁。

統一超第1季營收650.53億元，年增3.18%。7-ELEVEN表示，藉由OPEN POINT O2O打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，i預購與行動隨時取串聯三大支付（OPEN錢包、icash2.0、icash Pay）會員獨享優惠策略，帶動會員數不到5個月的吸粉百萬名、會員數已突破1,300萬，會員貢獻度達50%以上；OPEN POINT APP下載量並突破1,000萬，名列iOS APP STORE 2020年度下載排行榜第六。

「i預購」以虛擬貨架、會員優先、價格爆殺，並透過直播導購等創新作法，服務自1月上線至今業績逐月成長，並帶動整體預購業績成長超過4成。另外，CITY飲品推出「歡樂杯杯碰」活動及OPEN POINT行動隨時取穩定成長，帶動杯裝咖啡成長超過1成。

此外，7-ELEVEN表示，社群電商蓬勃發展，推出的「快收便」服務，不到一個月的時間吸引超過300家公司行號、社群賣家申請，服務15萬消費人次，帶動相關業績成長超過2成。

7-ELEVEN也持續開發差異化鮮食廣受好評，鮮食整體業績較去年同期成長近1成。其中，與米其林一星餐廳「天香樓」合作推出「辣炒雞烤飯糰」與「香辣雞炒飯」，帶動米飯與飯糰類相關類別業績較去年同期成長超過3成；自有品牌「天素地蔬」首創「素蔬食標章」擴大運用於涼麵、壽司，並推出「週一鮮食日」訴求減碳健康飲食引領風潮；配菜、小吃類藉由「吊掛架陳列」豐富結構商品，並取得專利，均帶動類別業績成長。

邁入4月，7-ELEVEN表示，將持續開發差異化商品，跨界與農糧署合作冠軍炒飯商品，擴展聯名鮮食市場，同時掌握清明連假春遊商機，因應春夏換季推出多樣化商品及「春酒賞」活動等，可望成功推升業績。

營收 咖啡

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