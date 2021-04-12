汎德永業Q1營收103億元 創歷年同期新高

汎德永業汽車（2247）3月合併營收為38.6億元，較去年同期成長17.07％；累計今年第1季合併營收103億元，創下歷年同期新高表現，年增率27.12％。汎德永業表示，主要受惠BMW與Porsche正2021年式車陸續到港，新車銷售表現亮眼，加上多座新啟用的「全功能展示服務中心」發揮效益，帶動維修保養業務亦有雙位數的年增長表現，共同推升第1季營收表現衝上同期新高。

汎德永業進一步表示，隨著國內經濟成長動能擴增，預估新車市場仍將持續火熱，而BMW與Porsche正2021年式新車3月起已陸續到港，在新車供貨無虞下，公司對第二季新車銷售表現展望樂觀。依目前收單情況來看，BMW熱門款X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6）銷售力道強勁，BMW近期更推出多款新車，包括對X5、X7主力休旅車發表Dark Knight曜黑版，3系列推出全新330i Midnight Edition夜型版，與先前發表的120i Edition M, 220i Gran Coupé Edition M及正式展開預售的全新4系列430i M Sport Convertible敞篷跑車，在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。

Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan第1季銷售依舊維持高檔表現，同時Porsche旗下Taycan搶攻電動車市場有成，為Porsche的新車銷售表現注入新一波動能，Taycan現全系列銷售火熱，甫發表的全新電動跨界獵跑 Taycan Cross Turismo市場反應亦相當熱絡，而Taycan入門車型則預計第二季正式抵台交車。此外，Porsche近日並推出多款新車，包括傳承1968年保時捷911 T純粹設計的全新718 T，以及高性能跑車-全新911 GT3，依目前預收單熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。